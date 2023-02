"The New York Times" opublikował w mediach społecznościowych nagranie z 2 lutego 2023 roku, na którym widać, jak rosyjska rakieta trafia w grupę wolontariuszy w Bachmucie w Ukrainie. Nagranie wykonane przez estońskiego ochotnika z grupy Frontline Medics, Erko Laidinena, zostało następnie przeanalizowane przez ekspertów z "Timesa" i "NYT", według których jest możliwe, że nie była to zbłąkana rakieta z masowego ataku, a celowo nakierowany na cel pocisk. W wyniku tego zdarzenia zmarł amerykański ratownik medyczny.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Rosja wzmocni atak? "Ukraińcy muszą poświęcić sporo sił i środków"

Rosyjska rakieta trafiła w grupę wolontariuszy. W pobliżu nie było żadnych jednostek wojskowych

"Analiza sugeruje, że to zamierzony, a nie masowy atak, najprawdopodobniej zabił Pete'a Reeda. Nie jest jasne, czy napastnicy wiedzieli, że uderza w grupę pracowników organizacji humanitarnych" - czytamy w "NYT". Jak dodają dziennikarze, rakieta trafiła w wolontariuszy zaledwie minutę po tym, jak wóz z pomocą humanitarną zatrzymał się, by opatrzyć rannego cywila. "Pete Reed, który był żołnierzem amerykańskiej marynarki wojennej i przyjechał na Ukrainę jako ochotnik, został zabity, a kilku jego kolegów zostało rannych" - czytamy dalej.

Początkowo wolontariusze myśleli, że zostali trafieni w wyniku masowego rosyjskiego ostrzału. "The New York Times" dotarł jednak do nagrania, na którym klatka po klatce widać, jak jeden pocisk uderza w nieuzbrojonych mężczyzn. Według ekspertów na filmie widać też kierowany laserowo pocisk przeciwpancerny, który "jest zwykle odpalany, gdy bandyta widzi i wybiera cel". Z analiz wynika, że miał to być pocisk 9M133 Kornet, które mają zasięg około pięciu i pół kilometra. Miejsce, w którym zatrzymali się wolontariusze, ma znajdować się około trzech kilometrów od pozycji zajmowanych przez Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Ciężkie walki o Bachmut. ISW: Zdobycze Rosji są "marginalne"

"Sam pojazd, którym poruszali się wolontariusze, miał oznaczenia, które powinny sygnalizować Rosjanom, że to auto organizacji charytatywnej. Jeden z pojazdów był wyraźnie oznaczony czerwonym krzyżem. (...) Drugi pojazd, biały van, w który uderzyła rakieta, nie miał jednak tak widocznych oznaczeń, które były nieco przybrudzone. Wolontariusze nie byli uzbrojeni, jednak jeden sanitariusz miał na sobie kamuflaż w stylu wojskowym" - pisze "NYT". Jak dodaje amerykański dziennik, analizowane jest także drugie nagranie dostarczone przez Erko Laidinena, na którym ma być widać wystrzelenie drugiej rakiety, która tym razem nie trafiła w cel.

Wolontariusz imieniem Roma, który stał w pobliżu Reeda i został ranny w wybuchu, powiedział w rozmowie z "The Times", że w pobliżu nie było żadnych jednostek wojskowych, a drugi z pojazdów na miejscu zdarzenia był wyraźnie oznaczony jako karetka pogotowia. Słowa te pokrywają się ze zdjęciami udostępnionymi przez "The Wall Street Journal", na których widać rannego norweskiego medyka uciekającego z miejsca ataku w kierunku karetki oznaczonej czerwonym krzyżem na białym tle.

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Kadyrow wyciągnął broń w programie na żywo. Zwrócił się do Zełenskiego

"Epizod ten wymaga dalszego śledztwa, ale na pierwszy rzut oka jest to 'potencjalna zbrodnia wojenna'"

"Eksperci stwierdzili, że rodzaj użytej broni powinien umożliwić atakującemu zidentyfikowanie charakteru celu. - W przypadku takiej broni oczekuje się, że strzelec będzie w stanie odróżnić pracownika medycznego od kombatanta - powiedział śledczy ds. zbrodni wojennych, Marc Garlasco, który szkoli w Polsce ukraińskie zespoły badające zbrodnie wojenne. Ekspert dodał, że epizod ten wymaga dalszego śledztwa, ale na pierwszy rzut oka jest to 'potencjalna zbrodnia wojenna'" - czytamy w "NYT".

Przed wojną w Bachmucie mieszkało około 70 tys. mieszkańców, którzy pracowali w licznych w tym regionie zakładach przemysłowych. Od lata miasto to jest intensywnie bombardowane. Z danych Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że w ostatnich tygodniach rosyjskie wojsko dąży do całkowitego okrążenia miasta, w którym nadal znajduje się niewielka grupa cywilów. Z ich powodu do miasta napływały grupy ratowników, którzy dostarczali im leki i żywność oraz oferowali ewakuację. W poniedziałek 13 lutego ukraińskie wojsko zapowiedziało, że ze względu na intensywne walki nie będzie wpuszczać grup humanitarnych do miasta.