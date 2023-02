W poniedziałek 13 lutego w rosyjskim propagandowym programie "60 minut" - emitowanym na kanale Rossija 1 - Ramzan Kadyrow powiedział, że jeśli tylko przyjdzie taki rozkaz od prezydenta, "rosyjskie wojska mogą dotrzeć do Kijowa i zająć go". Czeczeński przywódca zwrócił się także do Wołodymyra Zełenskiego.

Ramzan Kadyrow zwraca się do Zełenskiego, wymachując bronią

Kadyrow krytykował ukraińskie władze. W pewnym momencie wyjął broń, mówiąc, że jest gotowy dać ją prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. - Taki byłby dla niego najlepszy bieg historii - stwierdził Kadyrow, śmiejąc się.

"Kadyrow sugeruje przywódcy Kijowa, żeby ten się zastrzelił, tak jak zrobił to Hitler" - skomentował na Twitterze doradca spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko, zwracając uwagę na zdenerwowany wyraz twarzy prowadzącej program Olgi Skabiejewej, gdy jej rozmówca wymachiwał pistoletem. Kobieta dopytywała nawet, czy broń jest nabita, na co otrzymała twierdzącą odpowiedź.

- Uważam, że nie należy z nim negocjować. Gdybym został wysłany do niego jeden na jednego, mógłbym negocjować. Ale szybko bym go przekonał. (...) Jestem psychologiem. Bardzo dobrze rozumiem ludzi, potrafię przewodzić - stwierdził dalej Kadyrow, jak cytuje Ukraińska Prawda.



Rosyjskie niezależne media: W Rosji umacnia się totalitaryzm i kult jednostki

Jak informują rosyjskie niezależne media, na kilka dni przed rocznicą inwazji na Ukrainę, najprawdopodobniej 21 lutego, Władimir Putin chce wygłosić orędzie do Zgromadzenia Federalnego. Następnego dnia ma się odbyć w Moskwie koncert połączony z wiecem poparcia dla agresywnej polityki Kremla.

Niezależny portal informacyjny Meduza podał, że główny sojusznik Władimira Putina i propagator krwawej wojny z Ukrainą Ramzan Kadyrow zmienił konstytucję Czeczenii i wprowadził zapis, który daje mu prawo posługiwania się tytułem "Mehk-Da", co można przetłumaczyć jako "ojciec narodu". Nasilającej się militarystycznej propagandzie i kultowi jednostki towarzyszą wzmożone represje wobec przeciwników kremlowskiego reżimu. Za każdy przejaw sprzeciwu, inną opinię lub niezgodną z oficjalną interpretację wydarzeń historycznych można trafić na wiele lat do kolonii karnej.

