Serwis prasowy Jewgienija Prigożyna poinformował 9 lutego, że rekrutacja do Grupy Wagnera została wstrzymana. Szef grupy nie podróżuje również w celu rekrutacji najemników do wojny w Ukrainie.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Rosja wzmocni atak? "Ukraińcy muszą poświęcić sporo sił i środków"

Wojna w Ukrainie. Jewgienij Prigożyn poinformował o zakończeniu rekrutacji do Grupy Wagnera

Za pośrednictwem kanału Telegram szef grupy Wagnera poinformował, że rekrutacja została wstrzymana. Zapewnił również, że "wobec tych, którzy teraz dla nas pracują, wszystkie zobowiązania zostały spełnione".

Jewgienij Prigożyn odpowiedział również na pytanie CNN dotyczące tego, dlaczego w rosyjskich więzieniach zakończyła się rekrutacja do Grupy Wagnera. Jak przekazał: - Po emisji reklamy Wagner PMC skierowanej do amerykańskiej publiczności otrzymaliśmy ponad 10 milionów zgłoszeń od obywateli USA, którzy chcieli wstąpić do Wagner PMC do walki z NATO - powiedział Prigożyn, cytowany przez swój serwis prasowy.

- Obecnie rozważamy zatrudnienie około miliona obywateli amerykańskich. W związku z tym czasowo zawiesiliśmy rekrutację ochotników z rosyjskich więzień, jednak jeśli pojawi się odpowiednia prośba Departamentu Stanu USA, będziemy rekrutować z amerykańskich - dodał. Przekaz ten najpewniej jest czysto propagandowy - nie ma żadnych dowodów na to, by słowa Prigożyna miały potwierdzenie w rzeczywistości.

Analitycy z Instytutu Badań nad Wojną (ISW) przekazali 10 lutego swoje spostrzeżenia dotyczące wojny w Ukrainie. Według nich "wojska rosyjskie w coraz większym stopniu wypierają operacje Wagnera w rejonie Bachmutu".

Kreml ma problem z Prigożynem. Odcięto go od telewizji. "Trochę się go boją"

Rosja. Maleje liczba skazanych w rosyjskich więzieniach

Dziennikarze CNN zwracają natomiast uwagę na to, że powodami rezygnacji z dalszej rekrutacji do grupy Wagnera mogą być malejące możliwości finansowe Prigożyna czy coraz mniejsza liczba rosyjskich więźniów. "Po zarejestrowaniu od 40 do 50 tys. więźniów w całej Rosji liczba ochotników z więzień mogła skurczyć się do tego stopnia, że kampania przestała przynosić rezultaty. Mogą to potwierdzać dane opublikowane właśnie przez rosyjską służbę penitencjarną. Wykazali, że populacja więźniów zmniejszyła się o 6 tys. między listopadem a styczniem, w porównaniu do spadku o 23 tys. osadzonych między wrześniem a październikiem ubiegłego roku" - przekazuje CNN. Obecnie nie wiadomo jednak, ilu więźniów bierze udział w działaniach wojennych w grupie Wagnera.

Ile potrwa wojna w Ukrainie? Szef Grupy Wagnera podał termin