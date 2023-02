Mołdawia zamknęła na krótko przestrzeń powietrzną. Powodem miały być względy bezpieczeństwa

"Drodzy pasażerowie, w tej chwili przestrzeń powietrzna Republiki Modławii jest zamknięta. Czekamy na wznowienie lotów" - przekazała w krótkim komunikacie spółka Air Moldova, którą cytuje Agencja Reutera. Informację na ten temat przekazała także rosyjska agencja RIA Nowosti.

Portal realitatea.md podaje, że o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Mołdawią informuje również Urząd Lotnictwa Cywilnego. Doniesienia potwierdziła ponadto rzeczniczka lotniska w Kiszyniowie. Po południu mołdawski ULC poinformował, że przestrzeń została otwarta. Czasowe zamknięcie było spowodowane, jak czytamy w komunikacie, "koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa". Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o dronie, który pojawił się nad Mołdawią. Na razie nie ma potwierdzenia w tej sprawie.

Maia Sandu ostrzega przed dywersantami

Doniesienia pojawiają się niedługo po tym, jak prezydentka Mołdawii Maia Sandu przekazała, że Rosja planuje zamach stanu. Jak oceniła w poniedziałek, celem Rosjan jest "obalenie konstytucyjnego i prawowitego rządu w Kiszyniowie" i zastąpienie go prorosyjskim, co zatrzymałoby proces integracji Mołdawii z UE. - Plan [Rosji - red.] na najbliższy okres przewiduje działania z udziałem przeszkolonych dywersantów, przebranych w cywilne ubrania, którzy doprowadzą do aktów przemocy, napadną na niektóre budynki państwowe i wezmą zakładników. Zmiana władzy w Kiszyniowie byłaby wymuszona poprzez gwałtowne działania, zamaskowane protestami tzw. opozycji - dodała prezydentka.

