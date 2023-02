Biały Dom musi tłumaczyć Amerykanom, że UFO to nie obcy

- Wiem, że pojawiły się pytania i obawy w tej sprawie, ale ostatnie zestrzelenia nie mają związku z obcymi czy pozaziemską aktywnością - przekazała w poniedziałek na briefing Karine Jean-Pierre, rzeczniczka Białego Domu. - Ważne, aby to tutaj powiedzieć, ponieważ wiele o tym słyszeliśmy - mówiła.

Amerykańska armia zestrzeliwuje niezidentyfikowane obiekty

W niedzielę Pentagon poinformował o zestrzeleniu przez amerykański myśliwiec F-16 czwartego niezidentyfikowanego obiektu latającego. Miało to miejsce nad jeziorem Huron (na granicy między Kanadą i USA). Obiekt poruszał się na wysokości ponad 6 kilometrów i miał ośmiokątną strukturę ze zwisającymi sznurkami, ale bez dostrzegalnego ładunku.

Z komunikatu Pentagonu wynika także, że nie stanowił zagrożenia militarnego, ale mógł kolidować z krajowym ruchem lotniczym albo służyć do inwigilacji. Amerykańskie służby podkreślają, że to ten sam obiekt wykryty wcześniej nad stanem Montana, w pobliżu wrażliwej infrastruktury wojskowej, co spowodowało zamknięcie amerykańskiej przestrzeni powietrznej. "Ustaliliśmy to w oparciu o tor lotu i dane z systemów radarowych" - przekazał Departament Obrony w oświadczeniu.

Po co Chińczykom te balony? Są korzyści z takiego szpiegostwa

Stany Zjednoczone zamknęły przestrzeń powietrzną także nad jeziorem Michigan, a Kanada - w okolicach miejscowości Tobermory w prowincji Ontario.

Jak wskazuje "The Hill", wcześniej o ewentualny wątek "pozaziemski" pytany był na konferencji prasowej Glen D.VanHerck, szef Dowództwa Północnego. - Pozwolę społecznościom wywiadowczej i kontrwywiadowczej to sprawdzić. W tym momencie niczego nie wykluczam - mówił.

W weekend amerykański myśliwiec zestrzelił także niezidentyfikowany obiekt, który latał nad Kanadą. Wcześniej nad Alaską amerykańskie myśliwce zestrzeliły inny niezidentyfikowany obiekt. W związku ze zdarzeniami władze USA i Kanady są w stałym kontakcie.

Zdarzenia nastąpiły niedługo po zestrzeleniu chińskiego balonu, który od 28 stycznia do 4 lutego przeleciał nad Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, zanim został zniszczony nad Oceanem Atlantyckim u wybrzeży Karoliny Południowej. Według USA balon prowadził zwiad szpiegowski, według Chińczyków był obiektem meteorologicznym.

