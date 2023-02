Jak podaje "La Nacion", przypadek raka piersi u siedmioletniej dziewczynki to przypadek precedensowy, dlatego lekarze dokładnie analizują kolejne kroki, by dobrać odpowiednie leczenie dla małej pacjentki. Maura została zdiagnozowana przez lekarzy z Katolickiego Uniwersytetu w Chile po tym, jak jej matka - Patricia Muñoz - zauważyła u dziewczynki mały guzek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kilka minut może zadecydować o twoim życiu. Zbadaj się i żyj!

Nowotwór piersi u 7-letniej dziewczynki. "Moja córka jest okaleczona. To ból, z którym muszę żyć"

Kobieta odkryła guzek u córki, gdy ta miała pięć lat. Podczas kąpieli zauważyła zgrubienie w okolicy sutka. Matka udała się z dzieckiem do lekarza w miejscowości Quillota, oddalonej o 88 kilometrów od stolicy Chile. Lekarz zalecił jej, by pojechała do szpitala na szczegółowe badania, ponieważ wykryta przez nią zmiana "nie jest normalna i może się jeszcze bardziej rozwinąć". - Ale nigdy mi nie powiedział, że może się wydarzyć coś tak strasznego - powiedziała Muñoz w wywiadzie dla lokalnej telewizji.

W październiku 2022 roku - rok po pobraniu od dziewczynki próbki z guzka - biopsja wykazała raka. Opóźnienia w badaniach związane były nie z zaniedbań ze strony rodziców, ale na skutek zatorów w publicznej służbie zdrowia w Chile. Dwa miesiące później, tuż przed ukończeniem siedmiu lat, Maura przeszła mastektomię lewej piesi. - Moja córka jest teraz okaleczona i to jest ból, z którym muszę żyć. Gdy zabieram ją do onkologa, powtarza mi tylko, że nie chce być łysa. Nie rozumie, że na zawsze straciła pierś - przekazała Patricia Muñoz.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Karol miał czerniaka, szpital nie powiadomił go przez lata. 44-latek zmarł

"Nie ma nikogo podobnego do Maury na całym świecie. Może być jedną na 400 milionów"

Przypadek Maury jest bardzo rzadki na świecie. - Większość kobiet z rakiem piersi jest diagnozowana w wieku od 50 do 60 lat. A przypadek dziecka w wieku poniżej 7 lat jest całkowicie nieprawdopodobny - skomentował hematolog i onkolog dziecięcy z Katolickiego Uniwersytetu Chile dr Francisco Barriga. Lekarze na razie nie podjęli decyzji, jakiemu leczeniu zostanie poddana dziewczynka - zwykle stosowana jest radioterapia, jednak ze względu na bardzo młody wiek dziewczynki (u dzieci występuje większe ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek) terapia ta nie została jak dotąd zastosowana. Wszystko mają wyjaśnić badania pooperacyjne.

Wielu lekarzy w Chile odmówiło podjęcia się leczenia, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących tego, jak leczyć nowotwór złośliwy piersi u tak małego dziecka. - Nie ma nikogo podobnego do Maury na całym świecie. Jedyny przypadek, potwierdzony w wynikach badań, dotyczy dziewczynki w Stanach Zjednoczonych, u której wykryto podobny nowotwór w wieku 10 lat i jest to jeden przypadek na 200 milionów. Maura może być jedną na 400 milionów - dodał prezes Chilijskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi Felipe Tagle.

Matka siedmiolatki obawia się, że zdiagnozowany u dziecka nowotwór złośliwy zdążył się rozprzestrzenić w jej organizmie. Rodzina skontaktowała się więc z lekarzami z Barcelony w Hiszpanii, którzy doradzają jej w dalszych krokach. W Chile i Argentynie rak piersi jest główną przyczyną zgonów kobiet z powodu nowotworów. Szacuje się, że w Chile na ten rodzaj nowotworu może zachorować co ósma osoba.

W Polsce co roku wykrywa się nowotwór u około 1200 dzieci. Wyleczyć udaje się około 70 proc. pacjentów.

Co drugi Europejczyk zachoruje na raka. Unia chce zwiększyć dostęp do badań