Spowiedź byłych wagnerowców. "Myśleliśmy, że będziemy walczyć z Polakami"

Amerykańska telewizja CNN rozmawiała z dwoma byłymi najemnikami Grupy Wagnera. Mężczyźni zostali zatrzymani przez ukraińskie siły pod koniec ubiegłego roku. Wiadomo, że są żonaci, mają dzieci i zostali zwerbowani do grupy w trakcie pobytu w więzieniu.

REKLAMA

Jeden z mężczyzn odsiadywał wówczas wyrok 20 lat więzienia za zabójstwo, drugiego czekało jeszcze 10 lat za kratkami za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jesienią ubiegłego roku do więzień, w których mężczyźni byli przetrzymywani, miał przylecieć helikopterem sam szef Grupy Wagnera - Jewgienij Prigożyn. Oferował on sześciomiesięczne kontrakty w zamian za pieniądze i ułaskawienie. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że mogło zostać w ten sposób zwerbowanych łącznie ok. 40-50 tys. mężczyzn.

Według rozmówców CNN proces selekcji był na tyle uproszczony, że starsi więźniowie byli kwalifikowani już po przemaszerowaniu kilku metrów. Przeprowadzane potem szkolenia były krótkie i opierały się na podstawach dotyczących m.in. obsługi broni.

Byli wagnerowcy wyznają: "Myśleliśmy, że będziemy walczyć z Polakami"

Myśleliśmy, że będziemy walczyć z Polakami i różnymi najemnikami. Niemcami. Nie sądziliśmy, że został tam ktoś z armii ukraińskiej. Myśleliśmy, że wyjechali z kraju

mówił jeden z byłych wagnerowców.

Wyznanie jeńca z Grupy Wagnera. "Zdolnych do walki jest 20 osób"

- Było nas dziewięćdziesięciu. Sześćdziesięciu zginęło w tym pierwszym ataku, zabitych przez ostrzał z moździerza. Kilku zostało rannych (...). Jeśli jednej grupie się nie powiedzie, natychmiast wysyłana jest inna. Jeśli drugiej się nie powiedzie, wysyłają kolejną grupę - tak swój pierwszy atak w pobliżu wsi Biłohoriwka w obwodzie ługańskim relacjonował jeden z mężczyzn.

Drugi z bojowników uczestniczył natomiast w szturmie w pobliżu miasta Lisiczańsk.

- Pierwsze kroki w lesie były trudne ze względu na rozrzucone miny. Z dziesięciu facetów siedmiu zginęło natychmiast. (...) W takiej sytuacji nie możesz pomóc rannym. Ukraińcy ostro do nas strzelali - relacjonował. Jak dodał, "ludzie umierali tuż obok niego, modląc się do Boga, błagając o wodę".

Zobacz wideo Kobosko o wyroku ws. Poczobuta: Niestety mówiąc brutalnie, Polska niewiele może dla niego zrobić

Grupa Wagnera. Byli najemnicy o walkach w Ukrainie

Z relacji byłych członków Grupy Wagnera wynika, że za nieposłuszeństwo groziła śmierć - Jeśli nie wykonamy rozkazu, zostaniemy zabici - wyjaśniał jeden z nich.

Jeden człowiek został na stanowisku, był bardzo przestraszony, to był jego pierwszy atak. Otrzymaliśmy rozkaz ucieczki. Ale mężczyzna schował się pod drzewem i odmówił. Zgłoszono to dowództwu i na tym się skończyło. Został zabrany 50 metrów od bazy. Wykopał sobie grób, a potem został zastrzelony

- relacjonował były wagnerowiec.

Mężczyźni twierdzą, że chcą wrócić do Rosji. - Nie obchodzi mnie Rosja, ale chcę po prostu wrócić do domu - powiedział jeden z nich.

Ile potrwa wojna w Ukrainie? Szef Grupy Wagnera podał termin

Rosja. Koniec werbunku więźniów do Grupy Wagnera

Rosyjskie media niezależne podały przed kilkoma dniami, że Grupa Wagnera przestała werbować więźniów. Informację mieli potwierdzić też przedstawiciele kompanii. Nie przedstawiono oficjalnych powodów, ale rosyjscy obrońcy praw człowieka od kilku miesięcy sygnalizowali, że sami skazańcy odmawiają udziału w wojnie z Ukrainą, ponieważ nie chcą być "mięsem armatnim".

W styczniu organizacja monitorująca sytuację w rosyjskich koloniach karnych i aresztach "Ruś Siedząca" podała, że zwerbowano około 50 tysięcy więźniów. Według obrońców praw człowieka, na froncie miało ich pozostać mniej niż 10 tysięcy. Pozostali zginęli, zdezerterowali lub dostali się do niewoli.

Kreml ma problem z Prigożynem. Odcięto go od telewizji. "Trochę się go boją"

Rosyjscy analitycy wojskowi sygnalizowali, że więźniowie są wysyłani na pierwszą linię frontu, gdzie giną w pierwszych atakach, a ci, którzy próbują uciekać, są zmuszani do powrotu na pole walki pod groźbą zastrzelenia. Organizacja "Ruś Siedząca" alarmowała też, że najemnicy chcą wcielić do swoich oddziałów Ukraińców, deportowanych z okupowanych terenów, w tym ukraińskich więźniów.

Jak przekazał w ubiegłym tygodniu "The New York Times", Kreml zaczyna mieć problem z Jewgienijem Prigożynem i jego aktywnością medialną w ostatnich dniach. Proputinowski analityk polityczny Siergiej Markow powiedział gazecie, że Moskwa obawia się "nieprzewidywalnego" szefa Grupy Wagnera.

Według Markowa Kreml zabronił państwowej telewizji "nadmiernie promować Prigożyna i Grupę Wagnera". Markow nie wyjaśnił jednak, kto dokładnie stał za pismem wysłanym do mediów. Wiadomo jedynie, że pochodzi ono od "przywództwa".

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>