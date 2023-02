Pies zaginął na 36 godzin. Biegł 16 kilometrów, by wrócić do schroniska, z którego został zabrany

Suczka Bailey uciekła od nowego właściciela. Przez 36 godzin nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Aż do momentu, w którym zadzwonił dzwonek bramy schroniska. Okazało się, że Bailey pokonała około 16 km, aby dostać się do schroniska, w którym mieszkała wcześniej ponad rok.

Facebook/Animal Rescue League of El Paso