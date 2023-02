Wizyta Joe Bidena. Mark Brzeziński: Prezydent USA dba o Polskę i jej bezpieczeństwo

- Prezydent Joe Biden dba o Polskę, dba o was, dba o wasze bezpieczeństwo. Jest pod wrażeniem tego, jak Polacy przyjęli uchodźców z Ukrainy - powiedział ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Podkreślił, że wizyta prezydenta USA Polsce to dowód na to, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie.

4 Fot. Jess Rapfogel / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl