Ulubienica Putina się wściekła. Zacharowa odpowiada Dudzie i wzywa Zachód do "pokuty"

Pod koniec stycznia Annalena Baerbock na forum Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy w Strasburgu wezwała Zachód do spójności, mówiąc: - Prowadzimy wojnę przeciwko Rosji, a nie przeciwko sobie.

Rosja szybko na to zareagowała, wytykając Niemcom, że mimo pomocy Ukrainie twierdziły, iż nie są stroną wojny. Zdaniem wielu niemieckich komentatorów wypowiedź Annaleny Baerbock była "wodą na młyn dla Władimira Putina".

Zacharowa ostrzega Baerbock przed "nieodwracalnym błędem"

W rozmowie z dziennikiem "Der Tagesspiegel", która ukazała się 11 lutego, szefowa MSZ Niemiec przyznała, że to, co powiedziała w Strasburgu, "było błędem". Posłużyła się przysłowiem: - Nie mylą się tylko ci, którzy nie żyją.

Podchwyciła to Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Już wcześniej domagała się od ambasadora Niemiec w Moskwie wyjaśnień w sprawie słów Baerbock. W sobotę we wpisie na Telegramie zwróciła się bezpośrednio do niemieckiej ministerki.

"Słuchaj, Annaleno, jeśli uważasz, że każdy ma prawo popełniać błędy, bo są one częścią ludzkiego życia, to przestań eskalować kryzys, który prowadzi do zabijania ludzi zachodnią bronią" - napisała Zacharowa. "Jeśli szczerze uświadomiłaś sobie swój błąd, zrozumiesz go. Powinnaś zrozumieć. Ale jeśli znowu będziesz hipokrytką, popełnisz nieodwracalny błąd" - dodała.

Propagandystka Kremla przy okazji kolejny raz oskarżyła NATO o zbrodnie, które w rzeczywistości popełnia Rosja. Powtórzyła kłamstwo, jakoby Rosja "chroniła ludność Donbasu przed rozlewem krwi". "Przestępcy z NATO zaczęli dolewać oliwy do ognia, zamieniając to wszystko w masową rzeź" - stwierdziła Zacharowa.

Zacharowa odpowiada na słowa Dudy. Wzywa Zachód do "pokuty"

W niedzielę rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji skomentowała także słowa Andrzeja Dudy. Prezydent w wywiadzie francuskiego dziennika "Le Figaro" podkreślił, że jeśli Ukraina nie otrzyma pilnie pomocy z Zachodu, Rosja może wygrać wojnę.

- [Rosjanie] nie mają nowoczesnej infrastruktury wojskowej, ale mają ludzi! Jeśli nie wyślemy sprzętu wojskowego do Ukrainy w nadchodzących tygodniach, Putin może wygrać. Może wygrać i nie wiemy, gdzie się zatrzyma - powiedział Duda.

"To wam w niczym nie pomoże. To tylko pogorszy sytuację" - odpowiedziała na Telegramie Maria Zacharowa. "Jedynym wyjściem dla Zachodu jest pokuta za to, co już zrobił" - dodała jedna z głównych propgandystek Kremla i ulubienica Putina, która nieustannie atakuje w mediach społecznościowych państwa Zachodu.