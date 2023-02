Turcja. To prawdziwy cud. Dwumiesięczne dziecko uratowane po 128 godzinach pod gruzami

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii, do którego doszło w poniedziałkowy poranek, pochłonęło - według najnowszych danych - życie co najmniej 28 tysięcy osób. Ratownicy wciąż jednak nie ustają w wysiłkach, by ocalić jak najwięcej poszkodowanych, którzy utknęli pod zawalonymi budynkami. Pomimo wielu dni, które upłynęły od kataklizmu oraz niesprzyjającej aury, wciąż im się to udaje. Spod gruzów w Hatay udało się po 128 godzinach od trzęsienia ocalić dwumiesięczne dziecko. Uratowanych osób jest jednak więcej.

16 Fot. Can Ozer / AP Photo ; Anton Heraszczenko/twitter.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl