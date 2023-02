Zobacz wideo Glapińskiego historie życia, czyli co jadł, dlaczego nie miał dzieci i czemu nie jeździł na wycieczki

Po raz pierwszy Kim Ju Ae towarzyszyła ojcu w listopadzie zeszłego roku. Wówczas ubrana była w białą puchową kurtkę i czerwone baleriny, włosy miała związane w kucyk. Jak zauważa BBC, od tego czasu dziewczynka przeszła ogromną przemianę.

W listopadzie można było uznać, że Kim Dzong Un po prostu chce się pokazać obywatelom Korei Północnej jako dobry ojciec. Jednak teraz staje się coraz bardziej prawdopodobne, że Kim Ju Ae jest przygotowywana do objęcia przywództwa w kraju.

Kim Dzong Un przedstawił swoją następczynię?

Kim Ju Ae pokazała się z ojcem podczas uroczystości w przededniu 75. rocznicy powstania Koreańskiej Armii Ludowej. BBC zwraca uwagę na strój, w którym córka Kim Dzong Una wystąpiła podczas wtorkowego bankietu: była ubrana w białą bluzkę, czarną spódnicę i marynarkę. Jej włosy z kolei były spięte z tyłu, z pozostawioną grzywką, zaczesaną na bok - podobną fryzurę nosi jej matka Ri Sol Ju.

Na zdjęciach widać, że Ju Ae zajmowała centralne miejsce, zarezerwowane dla liderów, siedząc między rodzicami, w otoczeniu wojskowych. To właśnie ich poparcia będzie potrzebowała, jeśli miałaby kiedyś przejąć władzę - zaznacza CNN. Należy też pamiętać, że - mimo iż wysokie stanowisko zajmuje m.in. siostra dyktatora - Korea Północna wciąż pozostaje społeczeństwem głęboko zdominowanym przez mężczyzn.

Co więcej, kiedy Kim Ju Ae została przedstawiona publicznie, państwowe media nazywały ją "ukochaną" córką, natomiast we wtorek - "szanowną". "The Washington Post" podkreśla, że to ostatnie określenie w Korei Północnej jest zarezerwowane dla bardzo ważnych osób - dopiero po tym, jak Kim Dzong Un został przywódcą, zaczęto nazywać go "szanownym towarzyszem".

Kim Ju Ae jest jeszcze dzieckiem, ma mieć 10 lub 11 lat, ale jej ojciec miał zostać przedstawiony jako następny przywódca kraju jeszcze wcześniej - kiedy miał osiem lat. Tyle że miało to nastąpić jedynie w towarzystwie wojskowych.

Rodzina Kima będzie rządzić przez pokolenia

Specjaliści podkreślają, że publiczne pokazywanie się z rodziną ma dać znać ludziom zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, że rodzina Kim Dzong Una będzie rządziła przez kolejne pokolenia - a władzę objęli już w 1948 roku (przywódcą został wówczas Kim Ir Sen). Kim Dzong Un stoi na czele Korei Północnej od 2011 roku.

39-letni północnokoreański przywódca najprawdopodobniej ma troje dzieci (media nie są w stanie tego zweryfikować). Jedno z nich ma być starsze od Kim Ju Ae.

CNN zaznacza, że pokazanie się z córką może być też chwytem PR-owym, którego celem jest zwrócenie uwagi świata na Pjongjang.

