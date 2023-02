Szef Grupy Wagnera wezwał do zdobycia kluczowego miasta. Podał też termin końca wojny

Zobacz wideo Duda spotkał się z Zełenskim. Wizycie towarzyszyły serdeczne uściski i uśmiechy

Jewgienij Prigożyn podkreślił, że - jak rozumie - plan Rosji polega na zajęciu i kontroli obwodów donieckiego i ługańskiego w całości. Przypomnijmy, jesienią zeszłego roku Moskwa dokonała aneksji części tego terytorium, co zostało potępione przez państwa zachodnie. Jak dodał Prigożyn, "to w zasadzie na razie by wszystkim wystarczyło".

Szef Grupy Wagnera zaznaczył, że zajęcie całego Donbasu przez wojska kremlowskie może zająć półtora roku, a nawet dwa lata. Z kolei jeśli Rosja zdecyduje się na zdobycie szerszych terytoriów, do Dniepru, "to zajmie około trzech lat".

Prigożyn podkreślił także, iż Rosja musi zdobyć Bachmut. - Jest potrzebny, by nasze wojska mogły swobodnie działać - stwierdził. Dopytywany o to, czy rosyjskie siły są blisko całkowitego oblężenia miasta, odparł, że "prawdopodobnie jest za wcześnie, aby to powiedzieć, że jesteśmy blisko". - Jest wiele dróg na zewnątrz i mniej dróg do środka. Ukraińscy żołnierze są dobrze wyszkoleni i jak każde duże miasto, nie da się go zdobyć od frontu - zaznaczył, dodając: - Radzimy sobie bardzo dobrze.

Jewgienij Prigiożyn prosi Waszyngton o "wyjaśnienie"

Biznesmen został również zapytany o to, czy najemnicy z Grupy Wagnera łamią prawa człowieka i popełniają zbrodnie w Ukrainie. Prigożyn temu zaprzeczył i poprosił Waszyngton o "wyjaśnienie", o jakie przestępstwo są oskarżani.

Powiedział, że zaprzestał już rekrutacji więźniów. Zaprzeczył jakoby miał używać ich jako mięso armatnie. Zaznaczył, że straty wśród więźniów były mniej więcej takie same procentowo, jak w przypadku reszty jego walczących. Szef grupy Wagnera oznajmił też, że ma "zerowe" ambicje polityczne.

"Rosjanie wciąż popełniają te same kosztowne błędy"

Nieudana próba ofensywy na Wuhłedar w obwodzie donieckim jest dowodem na słabe wyszkolenie zmobilizowanych Rosjan - tak twierdzą analitycy Instytutu Badań nad Wojną. Zdaniem ekspertów amerykańskiego think tanku, ostatnie nagrania z nieudanego szturmu położonego na zachód od stolicy obwodu miasta stały się zapalnym punktem w przestrzeni informacyjnej rosyjskiej propagandy. Uaktywnili się wojenni blogerzy, którzy od dawna krytykują rosyjski sztab generalny za nie dość - ich zdaniem - stanowcze decyzje dotyczące działań ofensywnych na froncie.

"Blogerzy wykorzystali materiał filmowy, aby zacząć krytykować rosyjskie kierownictwo wojskowe. Rosyjscy blogerzy twierdzą, że dowódcy, którzy w listopadzie 2022 roku kierowali atakami 155. Brygady Morskiej na Pawłowkę, teraz odpowiadają za szturm na Wuhłedar. Twierdzą, że dowódcy wciąż popełniają te same kosztowne błędy. Jeden z rosyjskich blogerów twierdził, że generał broni Rustam Muradow, dowódca Wschodniej Grupy Sił, jest odpowiedzialny za rosyjskie porażki taktyczne w okolicach Wuhłedaru" - czytamy w codziennym raporcie Instytutu Studiów nad Wojną.

Zdaniem jego autorów blogerzy celowo bagatelizują słabe wyszkolenie nowo zmobilizowanych, aby winę za niepowodzenia na froncie zrzucić na ich dowódców.

