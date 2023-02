Odessa. Rosyjski dron podwodny uszkodził most w Zatoce? Ukraińcy komentują: Już przez to przechodziliśmy

Od piątku po internecie krąży niskiej jakości wideo ukazujące most i płynący w jego stronę jasny obiekt. Gdy jest już blisko budowli, następuje potężna eksplozja.

Odessa. Ukraińcy dementują informacje o ataku podwodnego drona na most

Nagranie opublikowała na Telegramie m.in. agencja Unian. W poście podano informację o rosyjskim ataku na most w Zatoce, osiedlu w obwodzie odeskim niedaleko granicy z Mołdawią. Atak miał zostać przeprowadzony przy użyciu podwodnego drona. Agencja Unian apelowała na Telegramie, by do pierwszych informacji na ten temat podchodzić krytycznie. Niektóre ukraińskie media zwracały uwagę, że wideo było szczególnie często udostępniane przez rosyjskie konta.

Obecnie, jak podaje w artykule na swojej stronie Unian, nie ma wiarygodnego potwierdzenia informacji o zniszczeniu mostu przez rosyjskiego drona wodnego. - Już przechodziliśmy przez "wrzucanie" takich nagrań i rozpowszechnianie podobnych informacji - przekazał cytowany w portalu Serhij Bratczuk, rzecznik odeskiej administracji wojskowej. - Dlatego powtórzę: wojsko poinformuje, jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, obecnie nie ma takich informacji - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. "Prawdopodobieństwo ataków na infrastrukturę nadal wysokie"

Prawdopodobieństwo ataków na infrastrukturę cywilną pozostaje wysokie - informuje ukraińskie dowództwo wojskowe. W codziennym raporcie sztabu generalnego przypomniano piątkowe masowe uderzenia sił okupacyjnych.

Jak czytamy, łącznie Rosjanie wystrzelili w piątek 106 rakiet, głównie na infrastrukturę cywilną Ukrainy. Użyto głównie pocisków kierowanych. 74 wystrzelono z okrętów na Morzu Czarnym, ale 61 spośród nich zostało potem zestrzelonych przez ukraińską obronę powietrzną. Oprócz tego, Rosjanie przeprowadzili 59 nalotów, z czego połowę przy wykorzystaniu irańskich dronów Shahed.

Rosjanie przeprowadzają też ofensywę lądową w rejonie Kupiańska, Łymanu, Awdijiwki i Nowopawliwki. Dodatkowo ostrzeliwane są dziesiątki miejscowości na Ukrainie.

Jak czytamy w raporcie, w Melitopolu w obwodzie zaporoskim, pracownikom miejscowego samorządu zaproponowano zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego, poprzez złożenie oświadczenia pisemnego. Z kolei w Starobielsku w obwodzie ługańskim ze względu na dużą liczbę rannych wśród wojsk okupacyjnych oddział chirurgiczny szpitala przekształcono w szpital wojskowy. W regionie widać też zwiększoną aktywność mobilnych krematoriów.

