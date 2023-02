Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Po 100 godzinach uratowano 6-osobową rodzinę

W sobotę rano turecka Agencja Zarządzania Kryzysowego (AFAD) poinformowała, że w samej Turcji liczba ofiar wzrosła do 20 665 osób. 3,5 tys. ofiar - to tragiczny bilans kataklizmu w Syrii. Na tereny zniszczone kataklizmem napływa pomoc ze świata. Bank Światowy obiecał Turcji i Syrii niemal 2 miliardy dolarów. Stany Zjednoczone z kolei przeznaczą na pomoc humanitarną dla obu krajów 85 milionów dolarów. W akcji ratowniczej i poszukiwawczej w Turcji uczestniczą ekipy z różnych krajów, w tym z Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda spotkał się z Zełenskim. Wizycie towarzyszyły serdeczne uściski i uśmiechy

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Po 100 godzinach uratowano rodzinę

Jak relacjonują światowe media, ekipy ratunkowe wciąż wydobywają spod gruzów żywych ludzi. Reuter informuje, że po pięciu dniach w tureckim Samandag udało się uratować kobietę i jej 10-dniowego synka. W piątek wieczorem spod gruzów bloku mieszkalnego w Kahramanmaras wydobyto matkę z dwiema córkami. W Iskenderum w prowincji Hatay, jak donosi Sky News, po 101 godzinach od katastrofy udało się uratować sześcioosobową rodzinę.

W tureckim Besni, także w piątek, polscy strażacy uratowali kobietę, która spędziła pod zawalonym budynkiem pięć dni. To już 12. osoba uratowana przez ekipę z Polski.

Agencja Reutera podaje, że kataklizm mógł dotknąć łącznie 24,4 mln ludzi na obszarze rozciągającym się od miasta Adana na zachodzie Turcji po wschodni Diyarbakir. W Syrii zaś tragiczne skutki trzęsienia ziemi były odczuwane aż do miasta Hama, około 250 km od epicentrum. Reuter podaje, że w wyniku kataklizmu setki tysięcy ludzi straciły swoje domy. O tych problemach wspominają też członkowie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, którzy pomagają na miejscu. - Sytuacja w niektórych regionach jest bardzo zła. Ludzie nie mają dachu nad głową, mieszkają w improwizowanych lub dostarczanych przez służby ratunkowe namiotach - mówił Marcin Feldmann z PCPM. - Aktualnie największą potrzebą jest zapewnienie ludziom schronienia - podkreślał.

Fundacja PCPM w ramach pomocy transportuje do Turcji i Syrii domy modułowe. Jest to możliwe dzięki zbiórkom na konto fundacji (link do zbiórki znajduje się na dole artykułu). Przykładowe domy modułowe wyglądają tak:

Domki modułowe PCPM Domki modułowe PCPM

WHO: Turcji i Syrii grozi katastrofa humanitarna

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że Turcji i Syrii grozi nowa katastrofa humanitarna. Chodzi o tereny dotknięte poniedziałkowym trzęsieniem ziemi. WHO podkreśla, że wspólnota międzynarodowa musi teraz szybko pomóc tysiącom ludzi, którzy zostali uratowani po kataklizmie. Ostrzega, że jeśli na miejsce nie dotrze wystarczająca ilość pomocy, to uratowanym grozi śmierć z wychłodzenia lub z głodu. WHO apeluje o dostarczenie na miejsce wody, jedzenia i zapewnienie wszystkim dachu nad głową.

WHO podkreśla ponadto, że w Syrii jeszcze przed trzęsieniem ziemi sytuacja ludzi była dramatyczna, a teraz wiele osób na północy w ogóle nie ma dostępu do wody. Z kolei Światowy Program Żywienia alarmuje, że kończą się zapasy żywności w magazynach organizacji w tym kraju.

---

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.