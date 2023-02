Rosja będzie świętować atak na Ukrainę? W planach wielki wiec i przemówienie Putina

W mediach zaczęły pojawiać się informacje o planach Kremla na dni poprzedzające rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosyjska agencja TASS informowała o koncercie w Łużnikach, w którym udział ma wziąć 200 tys. osób. Prawdopodobnie swoje przemówienie wygłosi tam Władimir Putin.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Kwaśniewski podjąłby się negocjacji między Putinem a Zełenskim? [fragment podcastu „Kwaśniewski Story"]

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Putin będzie świętował rocznicę inwazji na Ukrainę

Rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę przypada 24 lutego. Tuż przed nią (22 lutego) w Rosji obchodzi się Dzień Obrońców Ojczyzny. Tego dnia na Łużnikach w Moskwie ma odbyć się specjalny koncert połączony z wiecem. W trakcie wydarzenia prawdopodobnie przemawiać będzie rosyjski dyktator - Władimir Putin.

Jak podaje agencja TASS, planowana jest m.in. strefa rekonstrukcji historycznych, a także ekspozycja sprzętu armii rosyjskiej. W wiecu mają wziąć udział działacze organizacji młodzieżowych i patriotycznych. Zapowiedziano, że na zlocie pojawi się do 200 tys. osób.

Kontrowersje wokół koncertu

W ósmą rocznicę nielegalnej aneksji Krymu 18 marca 2022 roku Władimir Putin wziął udział w podobnym koncercie na Łużnikach, wokół którego narosło sporo kontrowersji. Wydarzenie przebiegało pod hasłem "Dla świata bez nazizmu". Po przemówieniu prezydenta wiele osób spekulowało, że cały wiec nie był rejestrowany na żywo, tylko nagrany i zmontowany wcześniej. Ponadto wielu uczestników informowało, że zostali zmuszeniu do uczestnictwa w koncercie, m.in. przez swoich pracodawców. O sprawie więcej możesz przeczytać w tym artykule:

W tym roku nie wydaje się, aby wydarzenie miało znacząco odbiegać od zeszłorocznego. W piątek 10 lutego portal svoboda.org poinformował o zamieszczaniu ogłoszeń na kanałach internetowych, dla statystów. W ich treści można przeczytać, że każdemu, kto zdecyduje się przyjechać do Moskwy na zbliżający się wiec, wypłacone zostanie 500 rubli.

Wiadomości z prośbą o bezpłatne przybycie na koncert na Łużnikach otrzymali także studenci Politechniki Moskiewskiej. Za pośrednictwem Telegrama poproszeni zostali o przyprowadzenie również swoich przyjaciół. Każdy chętny zobowiązany jest jednak do przesłania zdjęć paszportów do weryfikacji przez FSO.

Dzień przed koncertem (21 lutego) Putin ma wygłosić przemowę na Zgromadzeniu Federalnym, a udział w wiecu ma być "kontynuacją jego orędzia". Według portalu meduza.io w tym roku celowo przmówienie prezydenckie ma zostać wygłoszone jak najbliżej daty rocznicy. Przypomnijmy, 21 lutego to również data symboliczna - tego dnia Putin uznał niepodległość samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, co było bezpośrednim krokiem do zaatakowania Ukrainy.