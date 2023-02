Joe Biden odwiedzi Polskę. Biały Dom podał termin

"Biały Dom ogłasza, że prezydent Biden przyjedzie do Polski w dniach 20-22 lutego przed roczną inwazją Rosji na Ukrainę." - poinformowała w piątek wieczorem MJ Lee korespondentka CNN w Białym Domu.

Jeszcze w czwartek prezydent Joe Biden zapytany o tę kwestię stwierdził: "Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy jadę do Polski, ani nawet czy na pewno pojadę do Polski".

W ubiegłym tygodniu, odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, Joe Biden powiedział z kolei, że uda się do Polski, ale nie zna jeszcze terminu. Amerykańskie telewizje NBC i CNN informowały, że do takiej wizyty mogłoby dojść w okolicach pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która przypada na 24 lutego. Przedstawiciel Białego Domu przekazał jednak wówczas Polskiemu Radiu, że nie zdziwiłby się, gdyby do takiej wizyty doszło później. Ostatecznie okazało się, że amerykańskie stacje miały racje.

Prezydent Joe Biden przyleci do Polski

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił w sobotę w TVP Info, że - podobnie jak w marcu ubiegłego roku - Joe Biden spotka się prawdopodobnie z najważniejszymi politykami w Polsce.

- Fakt, że po kilku miesiącach znów planuje się wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszego państwa świata w Polsce pokazuje jaką rolę odgrywa dziś Polska w polityce międzynarodowej - stwierdził.