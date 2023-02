Wiele wskazuje na to, że Rosjanie mają plany ograniczone do Donbasu i wschodniego krańca Ukrainy. Ukraińcy twierdzą, że zauważone koncentracje rosyjskiego wojska wskazują na uderzenia najdalej na zachód w rejonie Charkowa na północy i Mariupola na południu. Oznacza to prawdopodobnie powtórkę próby okrążenia i zniszczenia ukraińskich sił w Donbasie, którą Rosjanie już raz podjęli wiosną ubiegłego roku.

Do piątku przed południem główne rosyjskie siły nie są jeszcze zaangażowane w walkę. Nie rozpoczęły się żadne nowe uderzenia. Jedynie doszło do nasilenia działań, które Rosjanie prowadzili już od dni, tygodni lub wręcz miesięcy. Można to najpewniej traktować jako próbę ściągnięcia możliwie dużych ukraińskich sił na front, aby ograniczyć rozmiar dostępnych rezerw albo jako próbę wybadania bojem pozycji obronnych Ukraińców, przed skierowaniem głównych sił na wykryte słabe punkty. Elementem przygotowań mogą być też wzmożone ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę, które trwają od piątku rano.

Bachmut coraz gorzej

Niezależnie od tego najcięższe walki ciągle toczą się w rejonie Bachmutu, gdzie atakują w coraz większym stopniu regularnie rosyjskie oddziały, a nie nieregularna organizacja Wagnera. Ta ostatnia po poniesieniu ciężkich strat w ciągu ostatnich miesięcy przestała być zdolna do prowadzenia szerzej zakrojonych działań. Brakuje kolejnych chętnych do brania udziału w szaleńczych frontalnych atakach na Ukraińców, ponieważ wieści o niskich szansach przeżycia rozprzestrzeniły się po rosyjskich więzieniach i rekrutacja grupy Wagnera doznała zawału. Rosyjskie dowództwo najwyraźniej postanowiło pomimo tego osiągnąć sukces pod Bachmutem za wszelką cenę i rzucono na ten odcinek znaczne siły wojska regularnego.

Scena z walk na północnym skraju miasta. Ukraińska piechota przesuwa się naprzód pod osłoną ognia transportera BTR-4. Prawdopodobnie jeden ze standardowych niewielkich kontrataków

Rosyjskie postępy w rejonie miasta są wyraźne. Celem jest okrążenie Bachmutu i odcięcie go od zaplecza, co albo zmusi Ukraińców do wycofania się, albo zamknie część ich oddziałów w okrążeniu i skaże na zniszczenie. W ciągu ostatniego tygodnia największy sukces Rosjanie odnieśli na północ od Bachmutu, w rejonie wsi Błahodatne położonej obok zdobytego w styczniu Sołedaru. Udało im się przełamać ukraińską obronę opartą o linię kolejową, rzeczkę Bachmutka i niskie wzniesienia za nimi. Ukraińcy rzucili do zablokowania tego wyłomu trzymane w odwodzie elementy 30 Brygady Zmechanizowanej. Do momentu jak zostali zatrzymani, Rosjanom udało się wbić na kilka kilometrów w głąb i dotrzeć w rejon drogi M-03, która nie jest już jednak od dawna używana do zaopatrywania Bachmutu.

Sukces w rejonie Błahodatne oznacza znaczne pogorszenie sytuacji obrońców położonej bliżej Bachmutu wsi Paraskowiwka, którą teraz Rosjanie mogą atakować z obu flank. W praktyce będzie to najpewniej oznaczać stopniowe zwijanie ukraińskiej obrony na północ od miasta i dalsze wychodzenie na jego tyły. Podobnie dzieje się na południu, gdzie ponawiane silne uderzenia zaprowadziły Rosjan na przedpole wsi Iwaniwskie, ostatniej przeszkody przed ostatnią dobrą drogą zaopatrzeniową do miasta. Ciężkie walki toczą się też w samym Bachmucie, głównie w jego północno-wschodnich dzielnicach. Rosjanie mają tam pewne postępy, ale powolne. Ukraińcy regularnie kontratakują, kiedy tylko przeciwnik posunie się do przodu. Jednak ogólnie sytuacja obrońców miasta nieustannie się pogarsza. Tak jak pisaliśmy wcześniej, bez istotnego ukraińskiego przeciwdziałania, ewakuacja Bachmutu może stać się koniecznością jeszcze w lutym.

Sytuacja w rejonie Bachmutu. Na samej górze mapy widać opisane przełamanie w rejonie Błahodatnego. W centrum uderzenie od południa na Iwaniwskie Fot. Militaryland.net

Mapa w większej rozdzielczości

Więcej presji w tych samych miejscach

Jednocześnie Rosjanie istotnie wzmocnili presję dalej na północ, w rejonie Siwerska i Kreminnej. Na razie bez sukcesów, choć walki miejscami są intensywne, ale nie są to jeszcze ataki zakrojone na dużą skalę. Niezależnie od tego oznaczające dla Rosjan straty, w tym takie symboliczne. W lasach w rejonie Kreminnej Ukraińcy zniszczyli jeden z nielicznych rosyjskich wozów wsparcia ogniowego Terminator, który jest po stronie rosyjskiej traktowany jako coś szczególnego, głównie z tego powodu, że żadne inne państwo czegoś takiego nie zbudowało. Nie, ponieważ to trudne, ale po prostu relacja koszt/możliwości takich pojazdów jest dyskusyjna.

Pojazd wygląda na wcześniej unieruchomiony i porzucony. Na nagraniu widać ostatni z serii pocisk artyleryjski, który trafił bezpośrednio i dopełnił dzieła zniszczenia.

Ukraińcy na całym tym odcinku frontu ewidentnie przeszli do defensywy po wielu miesiącach bycia stroną aktywną, wywierającą presję na Rosjan. Na szczęście Ukraińców mają oni do dyspozycji dobrą linię obrony opartą o rzekę Żerebiec, sztuczne zbiorniki wodne w jej biegu oraz wzgórza na zachodnim brzegu i ruiny wiosek na wschodnim. Do tego atak jest zawsze trudniejszy niż obrona, a Rosjanie już wiele razy pokazali, że mają problemy z kompetentnym dowodzeniem.

Nie brakuje też sugestii, że Rosjanie będą atakować w rejonie położonego dalej na północ Kupiańska, strategicznego miasta nad rzeką Oskił. Po miesiącach ciszy toczą się tam coraz bardziej intensywne walki, ale na razie nie ma wielu konkretnych informacji.

Nic wyraźnie nowego nie dzieje się też w rejonie samego Doniecka. Nieustannie trwają walki w okolicy kluczowych Awdijiwki oraz Marinki, ale z identycznym skutkiem jak od miesięcy. Rosyjski atak, kontakt z ukraińskimi obrońcami, straty, wycofanie i od początku. Przebieg linii frontu nie zmienił się istotnie od miesięcy. Z rosyjskich źródeł napływają teraz wieści, że około dwóch tygodni temu w rejonie Awdijiwki też miał się zacząć jakiś poważniejszy atak w rodzaju tego dalej na południe w pobliżu Wuhłedaru. Miał być jednak tak źle zaplanowany, zorganizowany i przeprowadzony, że Ukraińcy prawie bez strat własnych zniszczyli dwie kompanie (do około 200 ludzi) Rosjan, a pozostałe w odwodzie pododdziały odmówiły wejścia do walki. Wszystko skończyło się tak szybko, że nie zrobiło się o tym głośno.

Sytuacja w obwodzie Donieckim. Wuhłedar na dole mapy w centrum Fot. Militaryland.net

Mapa w większej rozdzielczości

Nieco inaczej rozwinęły się walki w rejonie wspomnianego Wuhłedaru w obwodzie donieckim. Rosjanie próbują tam nacierać już ponad dwa tygodnie. Niezmiennie kończy się to dla nich tak samo, czyli katastrofalnie. Ukraińcy praktycznie nie oddali terenu i zadają Rosjanom ciężkie straty, dokumentowane nagraniami z dronów. Rosyjskie natarcia czołgów i bojowych wozów piechoty są rozbijane przy pomocy kombinacji min, artylerii oraz rakiet przeciwpancernych. Od początku walk straty można swobodnie liczyć w dziesiątkach pojazdów i setkach, jeśli nie ponad tysiącu zabitych oraz rannych. Pomimo tego do ataku są kierowane kolejne pododdziały, stopniowo ściągane w rejon walk w miejsce tych wykrwawionych. W awangardzie całej tej lokalnej ofensywy mają iść teoretycznie elitarne brygady piechoty morskiej (głównie 155 z Floty Pacyfiku). Jeśli tak wygląda więc efektywność najlepszych rosyjskich oddziałów w zetknięciu z dobrą ukraińską obroną, to można mówić o dobrym prognostyku na najbliższe tygodnie.

Kompilacja nagrań przedstawiających niedawny nieudany atak Rosjan w rejonie Wuhłedaru.

Na położonym dalej na zachód froncie w rejonie Zaporoża i Chersonia panuje cisza, nie licząc nękania się obu stron przy pomocy dronów oraz artylerii.

To będzie masa, a nie finezja

Ogólnie rzecz biorąc, choć Rosjanie ewidentnie są coraz bardziej aktywni i przejmują inicjatywę, to nie można jeszcze mówić o rozpoczęciu zapowiadanej ofensywy na dużą skalę. Różne źródła, tak ukraińskie, jak i zachodnie, wskazują na jej nieuchronny początek niebawem. Od "w ciągu kilku dni" do "maksymalnie w ciągu dwóch tygodni". Nie ma pewnych informacji na temat skali i kierunku planowanych rosyjskich uderzeń. Przynajmniej w przestrzeni publicznej. Anonimowy przedstawiciel ukraińskiego wojska powiedział magazynowi "Foreign Policy", że Rosjanie zgromadzili łącznie 300 tysięcy ludzi i kilka tysięcy pojazdów opancerzonych (w tym ponad tysiąc czołgów), wspartych przez kilka tysięcy sztuk artylerii. Czyli siły przewyższające nawet to, co ruszyło na Ukrainę rok temu. Nie ma jednak jasności, czy to podliczenie wszystkich obecnie dostępnych rosyjskich sił, w tym tych już będących na froncie, czy tylko tych trzymanych z tyłu do nowych uderzeń. Bardziej prawdopodobne wydaje się to pierwsze. Nie ulega jednak wątpliwości, że Rosjanie zdołali zgromadzić istotne dodatkowe siły. Kiedy zostaną użyte na dużą skalę, to na pewno będzie to wyraźnie widoczne. To, co się dzieje w tej chwili, to jeszcze nie to.

Północny odcinek frontu. Być może Rosjanie będą próbowali uderzyć przez granicę na zachód od obecnej linii kontaktu, tak aby zaatakować od tyłu z pominięciem dogodnych do obrony rzek Żerebiec i Oskił Fot. Militaryland.net

Mapa w większej rozdzielczości

Nie ma też pewności co do kierunków uderzeń, jednak tak jak zostało wspomniane na wstępie, znacznie bardziej prawdopodobne jest skupienie się Rosjan na wschodzie Ukrainy. Ukraińska służba wywiadu wojskowego twierdzi, że Władimir Putin wydał wojsku rozkaz zdobycia całości obwodów donieckiego i ługańskiego do końca marca, choć tego rodzaju doniesienia należy traktować ostrożnie. Prawdą jest jednak, że nie ma żadnych sygnałów co do rychłego zagrożenia atakiem na dużą skalę z Białorusi na zachodnią Ukrainę, czy ponowienia uderzenia na Kijów. Znacznie bardziej realny wydaje się rejon Charkowa. Ukraińcy twierdzą, że poważne rosyjskie siły są zgromadzone po drugiej stronie granicy w rejonie Biełgorodu. Do tego miała się istotnie zwiększyć obecność Rosjan w rejonie okupowanego Mariupola na południu.

Próba przewidzenia kierunków rosyjskich ataków autorstwa Jarosława Wolskiego

Takie ustawienie wskazywałoby na bardzo prosty plan rosyjskiego dowództwa. Żadnych nowości i finezji, ale więcej tego samego. Relatywnie nieskomplikowane zmasowane ataki na całej długości frontu w obwodach charkowskim, ługańskim i donieckim, być może połączone z przekroczeniem granicy w rejonie Charkowa, obliczone na przytłoczenie Ukraińców. Być może tego rodzaju zamiary wynikają z realistycznej oceny potencjału nowych rosyjskich oddziałów odbudowanych po ciężkich stratach w 2022 roku. Nie mogą być lepszej jakości niż te, które jako pierwsze ruszyły do ataku rok temu. Właściwie na pewno są gorsze. Nic nie wskazuje na jakąś istotną poprawę w dowodzeniu, łączności czy logistyce. Nowa rosyjska armia prawdopodobnie nie będzie w stanie prowadzić ambitnych i zakrojonych na szeroką skalę działań połączonych zgodnych z wyobrażeniami na temat nowoczesnej wojny. Należy się raczej spodziewać metodycznych uderzeń korzystających głównie z masy ludzi i sprzętu, a nie finezji. Kiedy taka nawała się zacznie, na pewno będzie to wyraźnie widoczne.

Ukraińcy pozornie pozostają wobec tego wszystkiego bierni, ale na pewno od miesięcy prowadzą intensywne przygotowania. Jest ewidentne, że zgromadzili duże rezerwy, które częściowo będą rzucać na najbardziej zagrożone odcinki frontu. Częściowo będą chcieli je trzymać z tyłu tak długo, aż rosyjskie uderzenie się wyczerpie i w osłabionych miejscach będzie można wyprowadzić bolesne kontry. Jednego można być jednak właściwie pewnym. Zbliża się intensywna faza wojny, która będzie miała ogromne znaczenie dla jej finału.