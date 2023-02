Rosyjskie rakiety nad krajami NATO? Ambasador Ukrainy: Incydent nie przejdzie uwadze Sojuszu

W piątek 10 lutego po godzinie 10 dwa rosyjskie pociski manewrujące Kalibr miały przekroczyć granicę państwową Ukrainy z Republiką Mołdawii, a następnie przestrzeń powietrzną Rumunii. Poinformował o tym dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny w mediach społecznościowych. Jak podaje agencja Ukrinform, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wadym Prystajko, stwierdził, że incydent ten "nie zostanie zignorowany przez NATO".

REKLAMA

Zobacz wideo Wzruszony Zełenski przemawiał w Parlamencie Europejskim: Wartość życia ludzkiego nie istnieje dla rosyjskich władz

Rosyjskie rakiety nad krajem NATO? "Incydent nie przejdzie uwadze NATO"

- Oczywiście, dzisiaj (...) i to nie tyle w Brukseli, gdzie znajduje się dowództwo polityczne NATO, ale w Mons pod Brukselą, gdzie znajduje się dowództwo wojskowe NATO (...), ta sytuacja jest analizowana, a przywódcy wojskowi każdego z sojuszników szukają proporcjonalnej odpowiedzi - powiedział Prystajko, dodając przy tym, że "nie każdy pocisk prowadzi do wypowiedzenia wojny". - Ale jednocześnie jest to bardzo poważny incydent, który nie przejdzie uwadze NATO po obu stronach Atlantyku i zostanie to wyjaśnione - podkreślił.

Prystajko zwrócił także uwagę, że samoloty Sojuszu stale kontrolują przestrzeń powietrzną nad granicą Ukrainy z krajami NATO, Sojusz od razu więc wie o wystrzeleniu przez Rosję pocisków. - Niebezpieczeństwo, które jest lub nie jest, jest oceniane. Gdyby niebezpieczeństwo było bezpośrednio dla tych krajów, to byłaby odpowiedź - podkreślił.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zmasowany atak Rosji na całą Ukrainę. Relacja ze schronu

Ukraińskie dowództwo: Rosyjskie rakiety Kalibr weszły w przestrzeń powietrzną Rumunii i Mołdawii

Ukraińskie dowództwo poinformowało w piątek, że dwie rosyjskie rakiety Kalibr wchodziły w przestrzeń powietrzną należącej do NATO Rumunii. Leciały też nad Mołdawią. Trwa zmasowany rosyjski atak rakietowy na Ukrainę.

O zdarzeniu poinformował Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny. Jak napisał, rosyjskie rakiety Kalibr były wystrzelone z basenu Morza Czarnego. Weszły w przestrzeń powietrzną Ukrainy, następnie Mołdawii, potem wleciały nad Rumunię. Stamtąd w okolicach punktu styku granic trzech państw znów wdarły się w ukraińską przestrzeń powietrzną. Incydent skomentował też rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat. Jak zaznaczył, ukraińska obrona powietrzna wstrzymywała się z zestrzeleniem rakiet w obawie, że mogą one spaść na terytorium innych krajów. W wyniku dzisiejszego zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę, rosyjskie rakiety, bądź ich odłamki spadły m.in. na Kijów, Charków i Zaporoże. Wybuchy słychać było też na zachodzie kraju - m.in. we Lwowie. Celem rosyjskich ataków jest przede wszystkim infrastruktura energetyczna.

Rosyjskie rakiety nad krajem NATO? "Wleciały w przestrzeń powietrzną Rumunii"