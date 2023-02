Po uruchomieniu art. 4 i 5 NATO wszystkie państwa członkowskie muszą się zastosować do ich treści. Po raz ostatni zastanawiano się nad ich użyciem po wybuchu w Przewodowie, a teraz mogą być zastosowane w związku z rosyjskimi pociskami manewrującymi, które 10 lutego przekroczyły przestrzeń powietrzną Rumunii, o czym informował dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

REKLAMA





Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Leszczyna: Jak PiS porządzi jeszcze trochę, to zagrożone jest nasze miejsce w UE, ale i NATO

Traktat Północnoatlantycki. Co oznacza 4 art.? Kiedy można go zastosować?

Art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który obowiązuje wszystkie kraje NATO, zakłada, że "Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Zatem dzięki uruchomieniu tego artykułu mogą się rozpocząć międzynarodowe konsultacje przywódców państw członkowskich NATO. Rozmowy prowadzą wtedy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa lub głowy państw. Artykuł ten oznacza, że nie doszło do bezpośredniej napaści, ale do zagrożenia naruszenia integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa danego państwa.

Rosyjskie rakiety nad krajem NATO? "Wleciały w przestrzeń powietrzną Rumunii"

Traktat Północnoatlantycki. Kiedy może być zastosowany art. 5 NATO?

Najważniejszym z 14 artykułów Traktatu Północnoatlantyckiego, który wyraża znaczenie całego NATO, jest art. 5. Brzmi następująco:

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie, lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego przez Artykuł 51. Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

Artykuł ten oznacza, że ktokolwiek zaatakuje jednego członka NATO, zostaje to traktowane jako atak na wszystkich członków. Taka sytuacja może zmusić kraje NATO do podjęcia działań militarnych. Podsumowując, 4 art. odnosi się do rozmów na temat naruszenia granic, natomiast art. 5 jest już podjęciem konkretnych, militarnych działań.

Rosyjskie rakiety nad krajami NATO? "Incydent nie przejdzie uwadze Sojuszu"