Sto tysięcy ratowników w Turcji i Syrii nadal szuka żywych ludzi pod gruzami po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi. Po 90 godzinach odnaleziono żyjącego dziesięciodniowego noworodka i jego mamę. Ratownicy jednak przestrzegają, że niska temperatura, brak wody i żywności mogą przyczynić się do zwiększenia tragicznego bilansu tych, którzy stracili życie. W piątek rano to już ponad 20 tysięcy osób. To tak, jakby zginęli wszyscy mieszkańcy miasta wielkości Mrągowa, Opoczna czy Płońska.

