Finlandia. Lodowa karuzela pomieści 100 tysięcy osób. Nowy rekord świata

Finlandia może cieszyć się nowym rekordem. Ten bowiem robi naprawdę spore wrażenie. Największa na świecie obrotowa karuzela ma aż 516 metrów średnicy. Dzieło Janne Käpylehto znajduje się w Lappajärvi w południowo-zachodniej Finlandii Jak donosi portal yle.fi, może ono pomieścić aż 100 000 osób. Na nagraniu udostępnionym poniżej można zobaczyć inną karuzele Käpylehto, na której umieścił on saunę (poniżej wideo).

Finlandia. Gigantyczna, lodowa karuzela

Poprzedni rekord w kwestii wielkości lodowej karuzeli należał do Stanów Zjednoczonych. Karuzela Chucka Zwillinga, bo to był jej projektantem, znajdowała się w Little Falls w stanie Minnesota. Szacuje się, że ważyła około 78 000 ton i miała mniejszą średnicę od fińskiej o ponad 100 metrów. Jak się okazuje, Amerykanin przyjechał ze swoim zespołem od Finlandii, by pomóc Kapylehto w jego najnowszym projekcie.

Finlandia. Karuzela otwarta z opóźnieniem

Podczas pracy nad budową karuzeli pojawiły się pewne problemy. Awarie maszyn oraz błędy w piłowaniu spowodowały opóźnienie otwarcia karuzeli. Mimo to zespół Kapylehto wznowił budowę, by 6 lutego uruchomić karuzelę po raz pierwszy. O samym procesie budowy miało nie być głośno. „Chcieliśmy zachować tę tajemnicę z dwóch powodów: pracy w spokoju i elementu zaskoczenia" - donosi Käpylehto.