Rosja pomaga Turcji. Akcją kieruje zbrodniarz wojenny i człowiek Kadyrowa

Turcja i Syria mierzą się ze skutkami trzęsienia ziemi, do którego doszło w poniedziałek (6 stycznia). Władze wielu krajów zmobilizowały zespoły, które wspierają działania ratownicze. Pomoc wysłała także Rosja. Grupą kieruje Daniił Martynow, były dowódca czeczeńskich oddziałów, poszukiwany przez władze Ukrainy za zbrodnie wojenne - poinformowała w czwartek (9 lutego) amerykańska telewizja CNN.

Rosja pomaga Turcji i wysyła człowieka Ramzana Kadyrowa

Daniil Martynow był zastępcą szefa Departamentu Służby Federalnej Oddziałów Gwardii Narodowej Republiki Czeczeńskiej. Pełnił także funkcję doradcy Rosyjskiego Ministra ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W 2020 r. amerykańskie ministerstwo finansów uznało, że działał na zlecenie lub w imieniu Ramzana Kadyrowa. W związku z tym został objęty sankcjami za "poważne naruszanie praw człowieka w Rosji".

Jego nazwisko można również znaleźć na "czarnej liście" polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak czytamy w wydanej decyzji: "jest bezpośrednio związany z osobami dysponującymi środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi, bezpośrednio wspierającymi agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r.".

Martynow brał udział w pierwszej fazie inwazji na Ukrainę (w lutym i w marcu), co potwierdzają m.in. filmy udostępniane przez Ramzana Kadyrowa na Telegramie. 8 lutego 2023 r. udzielał wywiadów rosyjskim mediom, które relacjonują sytuację w Turcji. Zespół ratowników pod jego kierownictwem pomaga w prowincji Hatay przy granicy z Syrią.

Oskarżony o zbrodnie wojenne. "Kazał dziękować za to, że żyję"

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa 26 sierpnia 2022 r. oskarżyła Daniiła Martynowa o łamanie zasad wojny, surowe traktowanie jeńców i cywilów oraz zbrodnie popełnione na terenie Ukrainy. Władze zarzucają mu, że w marcu 2022 r. dowodził okupacją szpitala psychiatrycznego w Borodziance pod Kijowem. Czeczeńskie oddziały zajęły wówczas placówkę i przekształciły ją w swoją pozycję obronną, biorąc za zakładników blisko 500 znajdujących się tam osób - personel, okolicznych mieszkańców i pacjentów, w tym tych przykutych do łóżek.

- W pierwszym tygodniu marca 2022 roku Rosjanie zaminowali najbliższe otoczenie szpitala, okopali się; przyszedł do mnie żołnierz i przedstawił się jako Daniił Martynow, pułkownik rosyjskiego wojska; powiedział mi, że jeżeli będziemy się dobrze zachowywać, to przeżyjemy - mówiła rosyjskim niezależnym mediom dyrektorka placówki Maryna Hanicka, którą cytuje CNN. - Teraz zrobimy krótkie nagranie, podziękujesz nam i będziesz wolna, będziesz pod opieką prezydenta Putina - relacjonowała jego słowa. - Zapytałam go, za co mam dziękować. Pochylił się blisko mojej twarzy, spojrzał mi w oczy i powiedział: "Za to, że żyjesz" - dodała.

