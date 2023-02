Zełenski o przejętych przez wywiad rosyjskich dokumentach dot. Mołdawii: Szczegółowy plan zniszczenia

- Niedawno rozmawiałem z prezydentką Mołdawii i poinformowałem ją o tym, co udało się przechwycić naszemu wywiadowi - powiedział na szczycie UE Wołodymyr Zełenski (cytat za Ukrinform). Jak sprecyzował, chodzi o "szczegółowy plan zniszczenia porządku politycznego w Mołdawii". - Rosyjski dokument, który pokazuje kto, kiedy i w rezultacie jakiej sytuacji ma doprowadzić do załamania w Mołdawii, załamania demokratycznego porządku w tym kraju i ustanowienia w nim kontroli - powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski podkreślił, że gdy zobaczył dokument, od razu poinformował o nim prezydentkę Maię Sandu.

Rosja planuje zniszczyć Mołdawię? Zełenski o dokumentach, które przechwycił wywiad

- Nie wiemy, czy Moskwa wydała rozkaz, aby działać zgodnie z tym planem, ale widzieliśmy, co planują zrobić i rozpoznaliśmy w tym dokładnie to, co próbowali [Rosjanie - red.] zrobić przeciwko Ukrainie i innym krajom, zwłaszcza w Europie. Nic nowego - powiedział.

Mołdawska Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa (SIS) potwierdziła słowa Zełenskiego w wydanym komunikacie. "SIS potwierdza, że działania dywersyjne, wymierzone w osłabienie Republiki Mołdawii, zdestabilizowanie i naruszenie porządku publicznego zostały zidentyfikowane na podstawie informacji przekazanych przez ukraińskich partnerów i działań operacyjnych SIS" - czytamy. W komunikacie podkreślono, że służba nie może podawać szczegółowych informacji na ten temat.

W grudniu ubiegłego roku szef mołdawskich służb bezpieczeństwa i wywiadu powiedział, że - według jego informacji - na początku 2023 r. Rosja planuje zaatakować jego kraj. Miałoby to nastąpić najpóźniej wiosną.

- Pytaniem nie jest, czy Federacja Rosyjska przeprowadzi nową ofensywę w Mołdawii, tylko kiedy to nastąpi. Albo na początku roku - w styczniu, lutym, albo później - w marcu lub kwietniu. Z informacji, które posiadamy, wynika, że Rosja nie chce tylko połączenia z Naddniestrzem. Zamierzają pójść dalej i dotrzeć do Kiszyniowa - powiedział Musetaca. Jego zdaniem jedynym problemem dla Rosjan jest sytuacja na Ukrainie i to od wydarzeń na tamtym terenie zależy to, kiedy nastąpi atak na Mołdawię. Walkom ma służyć największy w Europie magazyn amunicji, który znajduje się w Cobasnej na terenie zbuntowanej prowincji Mołdawii - Naddniestrza.