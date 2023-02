Syria. Lekarz uratował 7-latka, który stracił rodzinę. "Gdy na mnie spojrzał, zacząłem płakać"

Doktor Ahmed al-Masri jest lekarzem, który po poniedziałkowych trzęsieniach ziemi w Turcji i Syrii pomagał rannym w szpitalu w Mafrin (miasto znajdujące się pod kontrolą syryjskiej opozycji). Oprócz niego w placówce był tylko jeden lekarz. W rozmowie z BBC al-Masri przyznał, że nie wyobrażał sobie, by trzęsienie ziemi mogło wyrządzić aż takie szkody.

Syryjski lekarz uratował 7-latka. Chłopiec stracił całą rodzinę

Zdaniem lekarza Mohameda al-Masri bezpośrednio po katastrofie przyjął on ponad 200 pacjentów. Po 30 godzinach ratowania poszkodowanych był wyczerpany, zwłaszcza że w szpitalu w Mafrin oprócz niego pracował tylko jeden inny lekarz. "Potem pojawił się siedmioletni Mohammed, wydobyty spod gruzów jego zawalonego domu" - relacjonuje BBC. Chłopiec został odnaleziony obok ciał członków swojej rodziny zmiażdżonych pod gruzami - matki, ojca oraz rodzeństwa.

- Sposób, w jaki chłopiec na nas patrzył, czułem, że nam ufa, wiedział, że jest teraz w dobrych rękach - mówił poruszony lekarz podczas rozmowy z dziennikarzem brytyjskiej telewizji. - Nie wiem dlaczego, ale gdy tylko na mnie spojrzał, zacząłem płakać - wspominał poruszony.

Opowiedział także, że kiedy następnego dnia poszedł sprawdzić, jak czuje się siedmiolatek i czy go rozpoznaje, ten bez wahania odpowiedział: - Tak, jesteś lekarzem, który uratował mi życie.

"Nie byliśmy przygotowani". Setki rannych w szpitalu w Mafrin

Innym poszkodowanym leczonym przez doktora był 18-miesięczny chłopiec. Na szczęście dziecko nie doznało żadnych poważniejszych obrażeń. - Nagle zobaczyłem, że jego ojciec podbiegł do niego i chwycił go, płacząc - wspominał syryjski lekarz. Okazało się, że z całej rodziny tylko oni zdołali przeżyć katastrofę. Reszta bliskich spoczywała martwa na korytarzu szpitala. Lekarz przyznał, że nie wyobrażał sobie, by trzęsienie ziemi mogło spowodować tak duże szkody i doprowadzić do tak ogromnej liczby zgonów i rannych.

Doktor al-Masri przyznał, że, pomimo pracy w szpitalu polowym w 2013 roku, gdy przeciwko rebeliantom walczącym na przedmieściach Damaszku użyto rakiety zawierające sarin, nie był przygotowany na coś takiego. Wtedy także zginęły setki osób, a ranni byli liczeni w tysiącach, jednak w tamtym czasie - jak sam przyznał - lekarze byli przeszkoleni. - Byliśmy przeszkoleni i przygotowani na taką sytuację - mówił lekarz. - Byliśmy w stanie szybko się zorganizować. Ale w tym przypadku nie byliśmy przygotowani. Ta sytuacja jest znacznie gorsza - dodał.

Zdaniem doktora bycie lekarzem w takich okolicznościach jest trudne, a najgorsze, kiedy nie można uratować pacjenta ani złagodzić jego bólu. - To najgorsze, co można poczuć - mówił z żalem.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Blisko 20 tys. ofiar

W poniedziałek 6 lutego trzęsienie ziemi dotknęło południowo-wschodnią Turcję i północno-zachodnią Syrię. Najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 7,8. Zgodnie z ostatnimi informacjami podanymi przez władze obu państw, liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowych trzęsień ziemi sięga już 20 tysięcy. Rannych zostało łącznie ok. 70 tys. osób. Według oficjalnych danych w Turcji zginęło niemal 17 tysięcy osób, a w Syrii przeszło trzy tysiące.