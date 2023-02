Amerykańskie władze o chińskich balonach szpiegowskich: Mogły przelatywać nad ponad 40 krajami

Tekst jest aktualizowany

REKLAMA

Agencja Associated Press podaje, powołując się na ustalenia amerykańskich władz, że flota balonów jest wyposażona w zaawansowany sprzęt umożliwiający zbieranie sygnałów komunikacyjnych i innych poufnych informacji.

Według jednego z urzędników administracji Joe Bidena, cytowanego przez AP, zestrzelony przez USA chiński balon był "zdolny do zbierania informacji wywiadowczych". Zdaniem urzędnika, producent balonu "ma bezpośrednie relacje z chińską armią" i jest jednym z jej dostawców.

Chińskie władze utrzymują, że zestrzelony przez Stany Zjednoczone bezzałogowy balon służył do celów meteorologicznych i zboczył z kursu. Rzeczniczka MSZ Chin Mao Ning zarzucała Stanom Zjednoczonym, że zarzuty "mogą być częścią wojny informacyjnej strony amerykańskiej przeciwko Chinom".

- Te balony są częścią floty balonów Chińskiej Republiki Ludowej, opracowanej do prowadzenia operacji obserwacyjnych.(...) W ciągu ostatnich kilku lat chińskie balony były zauważane nad krajami na pięciu kontynentach. Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z sojusznikami i partnerami - mówiła w środę w rozmowie z dziennikarzami rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podkreślał w poniedziałek, że strona amerykańska uprzedzała Chiny co do planów ws. zestrzelenia balonu. - To, co zrobiliśmy, było właściwe - zaznaczył.