Polscy strażacy w Turcji. Oficer łącznikowy dla Gazeta.pl: Wciąż jest szansa na odnalezienie żywych osób

We wtorek grupa kilkudziesięciu polskich strażaków i ratowników medycznych z grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR wylądowała w Turcji, by ruszyć na pomoc osobom uwięzionym pod gruzami po poniedziałkowych silnych trzęsieniach ziemi.

REKLAMA

Do tej pory polska grupa uratowała spod gruzów łącznie 11 osób. Według stanu na czwartek na godz. 15 polscy strażacy mieli informację o kolejnej przysypanej osobie, z którą był kontakt.

W wyniku trzęsień ziemi po stronie tureckiej i syryjskiej zginęło ponad 15 tys. osób.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Od samego początku jesteśmy w tej samej miejscowości, Besni. Na wstępie dowiedzieliśmy się o prawie 30 zawalonych budynkach, w których mogły znajdować się żywe osoby. Od razu po przybyciu przystąpiliśmy do działania - relacjonował w czwartek po południu w rozmowie z Gazeta.pl mł. bryg. Jakub Filip, oficer łącznikowy z Państwowej Straży Pożarnej. Strażak jest odpowiedzialny na miejscu m.in. za kontakty z lokalnymi władzami i grupami ratowników z innych krajów.

- Pierwszy dzień był wzmożoną aktywnością, wysłaliśmy do działań wszystkich ratowników. Wtedy było najwięcej potwierdzonych informacji o ludziach pod gruzami, z którymi był kontakt. Obecnie pracujemy zmianowo. Dwa zespoły pracują na strefach, w tym czasie dwa inne odpoczywają, przygotowują sprzęt, ładują baterie - dodał.

Jedna zmiana trwa ok. 6-8 godzin. - Czasami, kiedy widzimy światełko w tunelu, przeciągamy to nieco dłużej. Jeśli wiemy natomiast, że w danym miejscu pracy będzie jeszcze na parę godzin, to wysyłamy nowy, wypoczęty zespół, który przejmuje sprzęt i kontynuuje działania - tłumaczył strażak.

Jeden z dwóch zespołów współpracuje z lokalnymi siłami. Drugi zespół współpracuje z zespołami z Wenezueli i Bułgarii. W czwartek przeszukują wspólnie z różnych stron duży obiekt.

Zobacz wideo Donald Tusk premierem? Pytamy wiceprzewodniczącego Polski 2050

Trzęsienie ziemi w Turcji. "Nadzieja i szanse są, ale mniejsze"

- Mówi się o tym, że 72 godziny od wystąpienia trzęsienia to czas, w którym jest szansa i nadzieja na odnalezienie żywych osób. Tak naprawdę nadzieja dalej jest, szanse dalej są, ale mniejsze. Na temat moment nie planujemy zakończenia działań. Cały czas próbujemy szukać nowych miejsc, zbieramy informacje od lokalnych służb, ludności, żeby kolejne miejsca sprawdzać - mówił nam mł. bryg. Jakub Filip.

Oficer łącznikowy zaznaczył, że miejsce prowadzenia działań nie jest dla polskich ratowników bezpieczne.

- Zagrożenie jest cały czas, bo przez pierwsze dni występowały jeszcze wstrząsy wtórne. Nie były jednak na tyle mocne, by groziły bezpieczeństwu ratowników. Sytuacja na gruzowisku zawsze może się pogorszyć i może dojść do zawalenia innych elementów budynku. Dlatego za każdym razem, kiedy mamy potwierdzoną żywą osobę, od razu przystępujemy do działań, by wyciągnąć ją jak najszybciej i by nie wydarzyło się nic gorszego - powiedział przedstawiciel grupy.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Rośnie tragiczny bilans kataklizmu

Mł. bryg. Jakub Filip ocenił, że warunki pogodowe w czwartek poprawiły się i jest trochę cieplej niż w poprzednich dniach, choć ratownikom przeszkadza wciąż silny wiatr.

- Wczoraj i przedwczoraj była ujemna temperatura, która w połączeniu z tym wiatrem sprawiła, że, zwłaszcza w godzinach nocnych, było bardzo zimno. Obsługa sprzętu i przebywanie kilka godzin w takich warunkach jest uciążliwe. Wiemy, że temperatura w zawalonych budynkach, przynajmniej jeszcze do wczoraj, była wyższa niż na zewnątrz, co działało na korzyść dla uwięzionych osób - dodał.

"Ludzie zostają i walczą o życie innych"

Z relacji Polaka wynika, że lokalna ludność jest mocno zaangażowana w ratowanie mieszkańców.

- Nie słyszałem o tym, by ludzie stąd uciekali, jest ich wciąż bardzo dużo. Zostają i walczą o życie innych. Wspierają się wzajemnie. Jeśli wiedzą, że w którymś z zawalonych budynków może znajdować się żywa osoba, mobilizują się wzajemnie, żeby udzielić pomocy. Nie wchodzą do budynków, które przetrwały, bo obawiają się wstrząsów wtórnych. Chronią się tymczasowo w namiotach, mają prowizoryczne ogrzewanie - mówił w rozmowie z Gazeta.pl mł. bryg. Jakub Filip.

Po trzęsieniu ziemi narosło teorii spiskowych. "Rosjanie to wykorzystają"

Ile jeszcze potrwają działania Polaków na miejscu? Nasz rozmówca zaznaczył, że to zdecydowanie kwestia dni, a nie tygodni. Wstępnie powrót zaplanowano na 13 lutego.

- Robimy, co w naszej mocy, szukamy ludzi, przeszukujemy budynki. Jeśli natomiast zapadnie odgórnie decyzja, że akcja ratownicza się kończy i przekształca się w akcję humanitarną, będzie to oznaczało, że nie będziemy już szukać żywych osób. Wtedy zabierzemy sprzęt i wrócimy do kraju - przekazał nam strażak.

Polka z Turcji: Większość osób śpi w samochodach. Wracają do domu na chwilę

***

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.