Turcja. Trzęsienie ziemi odebrało mu narzeczoną. 'Zamiast ślubnej sukni założę jej całun'

Gdy w poniedziałek nad ranem w Turcji zatrzęsła się ziemia, 24-letni Yunus Emre Kaya jeszcze spał. O godz. 4 obudziło go "coś w rodzaju eksplozji". Natychmiast wyprowadził z domu swoją matkę, a potem pobiegł prosto do domu Gulcin, swojej narzeczonej. Jej dom był już ruiną. Yunus słyszał krzyki ludzi uwięzionych pod gruzami. W końcu dowiedział się, że Gulcin i jej siostra zginęły.

W Turcji zginęło siatkarskie małżeństwo. Pobrali się cztery miesiące temu

Turcja. Jego narzeczona zginęła w trzęsieniu ziemi. "Jestem jak chodzący trup"

Kiedy się poznali, Gulcin miała 16 lat, a Yunus 21; dopiero co skończył służbę wojskową. Para planowała się pobrać już we wrześniu zeszłego roku, ale ojciec dziewczyny był wtedy za granicą, więc przełożyli ślub na kwiecień. - Mówiła mi: Emre, mam wrażenie, że tym razem też nie uda nam się wziąć ślubu. Tak, jakby przeczuwała, co się stanie - wspominał Yunus w rozmowie z dziennikarzami Agencji Reutera.

Wiadomość o śmierci Gulcin sparaliżowała go. - Wyobraź sobie, że ktoś związał ci ręce i nogi i nie możesz wstać. Nie ma jedzenia, nie ma wody, nie ma powietrza. Właśnie tak jest ze mną. Jestem jak chodzący trup - powiedział.

Turcja. Ojciec trzyma rękę uwięzionej zmarłej córki. "Łamiące serce"

- Planowałem ją ubrać w suknię ślubną, a założę jej całun pogrzebowy - mówił Yunus, płacząc nad ciałem narzeczonej w hali sportowej w Kahramanmaras, gdzie mieszkańcy identyfikują zwłoki swoich bliskich. Tam pożegnał Gulcin ostatni raz: otworzył worek i pocałował ją w czoło. - Przeżyliśmy razem tyle dobrych chwil. Nie tak miało być. Mam nadzieję, że ani ona, ani jej siostra nie cierpiały - dodał.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. 17 tysięcy zabitych

Zgodnie z ostatnimi informacjami władz Turcji i Syrii, liczba ofiar poniedziałkowych trzęsień ziemi przekroczyła 17 tysięcy. Według oficjalnych danych w Turcji zginęło 14 tysięcy osób, a w Syrii trzy tysiące. Najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 7,8. W dziesięciu tureckich prowincjach obowiązuje teraz stan wyjątkowy, a w całym kraju żałoba narodowa.

