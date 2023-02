Wielka Brytania. Dziewczyny skatowały koleżankę. Dopingowali je dorośli: "Kopnij w twarz"

Uczennica została skatowana w poniedziałek (6 lutego) ok. godz. 14.30 przed bramą szkoły Thomasa Knyvetta w Ashford w hrabstwie Surrey (południowo-wschodnia Anglia). Wideo z nagraniem całego zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych, jest drastyczne. Widać na nim, jak 15-latka jest brutalnie kopana przez inne dziewczyny.

Wielka Brytania. "To jest to, dorwać ją! Kopnij ją w głowę"

Świadkami całego zdarzenia było dorośli. Nie zainterweniowali, a jedynie dopingowali agresorki i podpowiadali, jak zadawać ciosy. - To jest to, dorwać ją! Kopnij ją w głowę, kopnij ją w twarz i złap za włosy, nadepnij jej na twarz - krzyczała jedna z kobiet, którą cytuje My London News. Przejeżdżający kierowcy również nie zareagowali. Jedynie zwalniali i trąbili. Dopiero po kilku minutach na miejscu zjawili się nauczyciele, którzy powstrzymali nastolatki. Zawiadomili też policję.

Wlk. Brytania. Napaść na tle rasowym. Aresztowano pięć osób

Funkcjonariusze aresztowali trzy dziewczyny w wieku 10, 11 i 16 lat, a także 39-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę. Poszukiwana jest również 15-latka. - Jesteśmy świadomi, że ten incydent wywoła niepokój wśród uczniów, rodziców i personelu Thomas Knyvett College, a także szerszej społeczności. Chcielibyśmy zapewnić, że dochodzenie jest w toku - przekazał rzecznik policji. Zaapelował także o nierozprzestrzenianie nagrania z bójki - jest to dowód w sprawie. Ofiara trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami ciała. Jak podał lokalny portal getsurrey.co.uk, prawdopodobnie była to napaść na tle rasowym.

