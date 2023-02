Włochy. 20-latka zamówiła tiramisu. Kiedy je zjadła, zapadła w śpiączkę. Nie żyje

20-latka wybrała się do jednej z mediolańskich wegańskich restauracji, by uniknąć produktów, na które była uczulona. Zamówiła tiramisu, które - jak się okazało - nie było 100-procentowo wegańskie. W związku z silnym uczuleniem po zjedzeniu go trafiła do szpitala. Niestety nie udało się jej uratować. Sprawą zajęła się prokuratura.

3 Fot. Pexels. Otwórz galerię Na Gazeta.pl