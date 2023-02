Jak podaje "Super Express", w kwietniu przed Sądem Najwyższym w Indiach wznowiony zostanie proces w sprawie zaginięcia Polaka. Z informacji, które przekazał ojciec Bruna wynika, że podczas rozprawy mają zostać przesłuchani trzej świadkowie. Ojciec zaginionego planuje pojawić się w Indiach, by sąd "widział, że rodzinie zależy na tej sprawie".

24-letni Bruno Muschalik zaginął w Indiach w 2015 roku. Trop urywa się w Kasol

Kontakt z pochodzącym z Zabrza w województwie śląskim 24-latkiem urwał się w sierpniu 2015 roku, gdy Bruno przebywał w Indiach. Miała to być podróż wieńcząca zakończenie studiów. Po powrocie do Polski, który miał nastąpić 23 sierpnia, mężczyzna miał zacząć pracę w renomowanej, międzynarodowej krakowskiej firmie. 8 sierpnia Bruno wysłał ostatnią wiadomość do dziewczyny: "jestem spakowany, niektóre ubrania zostawiam w pralni". Później przestał kontaktować się z bliskimi.

Z ustaleń rodziny wynika, że tego dnia Bruno wyszedł na autobus. Miał się nim udać do miejscowości Manikaran, a później wrócić do New Delhi. Wiadomo, że dotarł do Kasol - miasta znajdującego się zaledwie cztery kilometry od docelowego punktu, który służy turystom za bazę wypadową przed wyjściem w góry. Tutaj trop się urywa.

Kasol w Indiach Suresh Karia; fot. Wikimedia Commons

W poszukiwania zaginionego zaangażowała się cała rodzina, przyjaciele i ochotnicy. Bliscy wynajęli ekipy poszukiwawcze z Polski, Indii i Izraela, a na miejsce sprowadzono nawet psa tropiącego. Niestety nie natrafiono na żaden ślad mężczyzny. Ojciec Bruna, Piotr pojechał do Indii, gdzie rozmawiał z policją, potencjalnymi świadkami, rozwieszał plakaty i opłacał banery z wizerunkiem syna oraz wyznaczył nagrodę, za udzielenie informacji w jego sprawie. Od momentu zaginięcia pan Piotr był w Indiach już 17 razy. Przez osiem lat rodzina Bruna wydała na poszukiwania 300 tys. złotych.

Śledczy rozważają uraz, przez który Bruno nie jest w stanie się z nikim skontaktować

Dopiero po złożeniu skargi na bezczynność policji, sąd w 2017 roku podjął decyzję o wznowieniu śledztwa w sprawie zaginięcia 24-latka. Jak podaje portal dzisiajwgliwicach.pl, śledczy rozważali kilka możliwości dotyczących tego, co stało się z 24-latkiem. Jedna z wersji mówi, że młody Zabrzanin dołączył do jakiejś grupy trekkingowej. Druga wersja zakłada, że wybrał się do "samotni". W obydwu założeniem jest, że zaginiony doznał urazu i nie jest w stanie się z nikim skontaktować.

Bruno miał być też widziany w miejscowości Leh koło Kaszmiru, w towarzystwie dwóch obywatelek Izraela. Śledczy ocenili, że zeznania świadków w tej sprawie są bardzo wiarygodne. Wówczas ojciec Bruna wystąpił w izraelskich mediach prosząc, by dziewczyny zgłosiły się na policję - jednak bez odzewu. Inny trop prowadził do Manali - miasta znajdującego się 73 kilometry od Kos, które również miało znajdować się w planach wyjazdowych 24-latka. Gospodarz publicznej toalety twierdził, że widział Bruna. W tym miejscu też wyszkolony pies podjął trop, jednak ten urwał się przy jednej z szos.

Mapa Indii - Kasol fot. Google Maps

Ostatecznie policja zatrzymała w sprawie dwóch mężczyzn, którzy nagabywali turystów. Jednego z nich Bruno miał poznać w New Delhi. Mężczyzna zaproponował 24-latkowi wyprawę do doliny Parvati. Mimo wątpliwości Bruno miał przystać na tę propozycję. Zatrzymani byli przebadani wariografem - badanie miało wykazać, że nie wiedzieli nic o tym, że Bruno zaginął.

- Liczymy, że jest uwikłany w jakąś społeczność. Może został mnichem i gdzieś przebywa. Słyszałem o wielu przykładach takich przemian ludzkich - powiedział pan Piotr w rozmowie z "SE". Ojciec Bruna zaznacza, że obecnie nie ma śladów ani dowodów na to, by Bruno - który miałby dziś 32 lata - nie żył. Indyjskich śledczych wspiera także polska prokuratura.