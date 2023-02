Trzęsienie ziemi w Turcji. "Kolejna dobra informacja" od polskich strażaków

Polscy strażacy, którzy biorą udział w akcji ratunkowej w Turcji, uratowali kolejną osobę. Do tej pory udało im się dotrzeć do 11 osób. "Brawo jesteśmy z was dumni" - napisał Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

