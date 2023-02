Dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych cieszy się zdjęcie chłopca, który według niektórych ma być rzekomym sekretnym synem Władimira Putina i gimnastyczki Aliny Kabajewej. Według części internautów dziecko jest "bardzo podobne" do rosyjskiego dyktatora.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rosja. "Sekretny" syn Aliny Kbajewej i Władimira Putina? Wszystko przez zdjęcie w internecie

"Dimitri Władimirowicz Kabajew. Jego drugie imię oznacza 'syn Władimira'. Rzekomo jest synem Putina. Co myślicie?" - napisał na Twitterze korespondent "Kyiv Post" Jason Jay Smart. Inni użytkownicy piszą natomiast, że zdjęcie "przedstawia 12-letniego syna Kabajewej", która jest uważana za kochankę Putina.

Zdjęcie stało się na tyle popularne, że śledztwo w tej sprawie przeprowadzili dziennikarze amerykańskiego wydania "Newsweeka". Jak zaznaczają, mimo powierzchownego podobieństwa do Władimira Putina, nie ma żadnych dowodów na to, by potwierdzić, że chłopiec ze zdjęcia jest synem prezydenta Rosji.

Kadyrow wybełkotał swój plan dla Polski. "Denazyfikacja i referendum na Śląsku"

Amerykanie powołują się także na stanowisko rosyjskiego dziennikarza, według którego chłopiec na zdjęciu to syn rosyjskiego księdza. "W rzeczywistości to syn szefa działu ksiąg liturgicznych wydawnictwa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Iwana Nefiodowa" - przekazał niezależny dziennikarz śledczy Andrej Zakharow.

Ile naprawdę lat ma Putin? Wpadka propagandy obnażyła to, co ukrywa Kreml

Na zdjęciu udostępnionym przez Zakharowa widać chłopca podobnego do tego na zdjęciu, które zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Obok niego stoją mężczyzna i kobieta oraz czwórka innych dzieci. Na kolejnym chłopiec pojawia się w grupie ministrantów.

Z ustaleń "Newsweeka" wynika, że zdjęcie "syna Putina" nie pochodzi z 2021 roku, ponieważ fotografia ta pojawiała się w mediach już w grudniu 2018 roku.

Władimir Putin oficjalnie ma dwie córki - Marię i Katerinę

Życie prywatne Władimira Putina jest ściśle chronione. Dziennikarze z całego świata od lat starają się znaleźć dowody na to, czy prezydent Rosji był w związku z Aliną Kabajewą i czy ma z nią dzieci. Z niektórych doniesień wynika, że polityk ma mieć czworo potomków ze związku z byłą gimnastyczką, z czego dwoje o bliźniaki. Kreml konsekwentnie zaprzecza wszystkim informacjom na ten temat.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Była żona Putina - jaki ma majątek i gdzie zniknęła Ludmiła? Raport

Oficjalnie wiadomo jedynie tyle, że pierwszą i jedyną żoną Putina była Ludmiła, z którą Putin ma dwie córki - Marię i Katerinę. Prezydent Rosji potwierdził też, że rozwiódł się z Ludmiłą w 2013 roku, po 30 latach małżeństwa.