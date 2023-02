Wzruszający moment na konferencji. Reporterka chciała uściskać Zełenskiego. Polityk nawet się nie zawahał

Prezydent Ukrainy odwiedził w środę Wielką Brytanię. Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Rishim Sunakiem i wygłosił przemówienie w parlamencie. W Pałacu Buckingham rozmawiał z królem Karolem III.

Głównym tematem rozmów było wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy, o które nieustannie apelują władze w Kijowie. Zełenski zapowiedział w trakcie wizyty, że zrobi wszystko, by przekonać świat do przekazania Ukrainie samolotów potrzebnych do walki z rosyjskim agresorem.

Rishi Sunak zapewnił, że jego kraj w pełni wspiera Ukrainę w walce i liczy na jej zwycięstwo jeszcze w tym roku. Zaznaczył, że Wielka Brytania pracuje nad wariantami skutecznego współfinansowania potrzeb Ukrainy. Podkreślił również, że Wielka Brytania wiedzie prym w zakresie finansowego i technicznego wsparcia dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby doprowadzić do osądzenia rosyjskich zbrodniarzy wojennych.

Zobacz wideo Prezydent Zełenski z wizytą w Londynie. Spotkał się z premierem Rishim Sunakiem

Wołodymyr Zełenski w Wielkiej Brytanii. Nietypowa prośba dziennikarki

Podczas wspólnej konferencji obu polityków doszło do nietypowej sytuacji. Dziennikarka BBC Ukraine, zwracając się do Zełenskiego w języku ukraińskim, przyznała, że chciałby uściskać prezydenta.

- Panie prezydencie, dziękuję za przybycie. Chciałabym pana uściskać i panu podziękować, ale mi nie wolno - powiedziała reporterka.

- Dlaczego nie? Proszę przyjść i mnie uściskać - zareagował Zełenski, opuszczając mównicę.

- Nie zostanę zastrzelona? - zażartowała dziennikarka.

Zełenski przybył do Paryża na spotkanie z Macronem i Scholzem

W środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Paryża na spotkanie z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Z kolei w czwartek ma pojawić się w Brukseli.

Rozmowy w Paryżu mają dotyczyć zwiększenia wsparcia militarnego dla Ukrainy i wysyłki samolotów bojowych dla ukraińskich sił zbrojnych. Francuskie władze twierdzą, że nie wykluczają dostaw samolotów. Według obserwatorów Francuzi mogliby przekazać Kijowowi wyprodukowane w latach 80. samoloty bojowe Mirage.