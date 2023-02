Absurdalne teorie spiskowe po trzęsieniu ziemi w Turcji. "Rosjanie na pewno to wykorzystają"

Siewcy teorii spiskowych uruchomili się po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Twierdzą, że za wywołanie kataklizmu odpowiada amerykański system HAARP, który służy głównie do badania jonosfery. - Rosjanie na pewno ten spiskowy przekaz wykorzystają. Nagłaśniają go i użyją do swoich celów - ostrzegł Michał Marek, ekspert ds. dezinformacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

