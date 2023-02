Turcja. Poruszające nagranie chłopca uwięzionego pod gruzami. Pił wodę z korka

Wideo, które opublikował burmistrz Stambułu Ekrem Imamoglu, obiegło media na całym świecie. Widać na nim malutkiego chłopca, Muhammeda Ahmeda, któremu ratownicy dają wodę w korku od butelki.

REKLAMA

"Nasz zespół poszukiwawczo-ratunkowy uratował obywatela Syrii Muhammeda Ahmera spod gruzów w Antiochii" - napisał burmistrz Stambułu. Dziecko zostało wydobyte po 45 godzinach od kataklizmu.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Nie żyje ponad 12 tys. osób

Turecka agencja Anadolu donosi o kolejnych dzieciach, które są wydobywane z gruzowisk. W mieście Urfa roczny chłopiec spędził 53 godziny pod gruzami. Dziecko trafiło do szpitala. Z kolei po 58 godzinach udało się uratować 5-letnią dziewczynkę z miasta Kahramanmaras. Media relacjonują też, że w prowincji Hatay po 60 godzinach uratowano 20-dniowe niemowlę. Stan chłopca jest określany jako dobry.

Turcja. "Ziemia przesunęła się o trzy metry". To skutek trzęsienia ziemi

We wtorek wieczorem w Hatay uratowano 4-letnią dziewczynkę, która przetrwała w zgliszczach 33 godziny. Po syryjskiej stronie uratowano z kolei kolejne niemowlę. Najprawdopodobniej matka urodziła dziewczynkę już po trzęsieniu ziemi, bo dziecko było wciąż związane z matką pępowiną. Kobieta umarła w zgliszczach. Dziewczynka trafiła do szpitala.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Erdogan w ogniu krytyki. "Prowokatorzy"

Trzęsienie ziemi dotknęło 110 tysięcy kilometrów kwadratowych, co można porównać do 1/3 powierzchni Polski. W 10 prowincjach w Turcji obowiązuje teraz stan wyjątkowy. Władze wprowadziły go, by ułatwić akcję poszukiwawczą.

W środę wieczorem Agencja Reutera podała, że liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu w Turcji i Syrii przekroczyła 12 tysięcy osób.

---

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.