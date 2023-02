Wołodymyr Zełenski w środę (8 lutego) po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę odwiedził Wielką Brytanię. Ze względów bezpieczeństwa szczegóły wizyty były do ostatniej chwili utrzymywane w tajemnicy. Prezydent spotkał się z premierem Rishim Sunakiem, królem Karolem III oraz ukraińskimi żołnierzami szkolącymi się w Zjednoczonym Królestwie. Wygłosił również przemówienie w parlamencie. "Wielka Brytania jako jedna z pierwszych przybyła z pomocą Ukrainie. A dziś jestem w Londynie, aby osobiście podziękować" - napisał Zełenski na Telegramie.

Wołodymyr Zełenski już we wstępie swojego przemówienia do członków brytyjskiego parlamentu przekazał, że pojawił się "w imieniu żołnierzy, którzy siedzą w okopach pod ostrzałem wroga". - Londyn stał z Kijowem ramię w ramię od pierwszego dnia wojny. Świat jeszcze nawet nie zrozumiał, jak można zareagować, a Wielka Brytania już pomogła. Dziękuję ci Borisie - powiedział w Pałacu Westminsterskim, zwracając się do byłego premiera.

Przypomnijmy, Boris Johnson urzędował na Downing Street od lipca 2019 r. do września 2022 r. Był jednym z najważniejszych europejskich sojuszników Wołodymyra Zełenskiego. Polityk od wybuchu inwazji 24 lutego 2022 r. odwiedził Kijów parokrotnie. W Ukrainie cieszy się dużą popularnością. Ulice na jego cześć nazwało kilka miast, a Kijów i Odessa mianowały go swym honorowym obywatelem.

Prezydent Zełenski podczas przemówienia przywołał także czasy II wojny światowej. Przypomniał, że Wielka Brytania i Ukraina walczyły razem, ale rozdzieliła ich żelazna kurtyna. - Zło przegrało i zawsze będziemy wychodzić zwycięscy z walki ze złem. Gdy stare zło zostanie pokonane, nowe zaczyna podnosić łeb. Nowe zło upadnie. Wiemy, że wolność zwycięży. Wiemy, że Rosja przegra i wiemy, że zwycięstwo zmieni świat. To będzie zmiana, której świat potrzebował - zaznaczył.

Jak mówił, dostarczenie Ukraińcom czołgów to "potężny krok na rzecz ich potencjału obronnego", a pociski dalekiego zasięgu "pozwolą sprawić, by zło całkowicie opuściło ich kraj". - Ukraina zrobi wszystko, co wykonalne i niewykonalne, aby świat dostarczył jej nowoczesne samoloty - dodał. Następnie prezydent przekazał na ręce spikera Izby Gmin Lindsay’a Hoyle’a hełm z napisem: "Mamy wolność, dajcie nam skrzydła, aby móc to obronić", który należał do jednego z najskuteczniejszych pilotów. - Dziękuję wam wszystkim za dotychczasową pomoc i dziękuję wam z góry za wspaniałe brytyjskie samoloty - zakończył.

Prezydent Ukrainy spotkał się z królem Karolem III

Ukraiński prezydent udał się również do Pałacu Buckingham, gdzie spotkał się z królem Karolem III. Rozmowy trwały za zamkniętymi drzwiami. - W Wielkiej Brytanii król jest pilotem sił powietrznych. W Ukrainie każdy pilot sił powietrznych jest królem. Dla nas, dla naszych rodzin. Są tak cenni, bo jest ich tak mało - mówił Zełenski przed audiencją.

"Pogratulowałem królowi Karolowi III niedawnego wstąpienia na tron i życzyłem Brytyjczykom pokoju i pomyślności. To dla mnie zaszczyt być pierwszym prezydentem Ukrainy w historii stosunków ukraińsko-brytyjskich, którego brytyjski monarcha uhonorował audiencją" - napisał przywódca na Telegramie. "Jestem wdzięczny Jego Królewskiej Mości za ciepłe przyjęcie i wsparcie obywateli Ukrainy, którzy schronili się przed wojną w Wielkiej Brytanii" - dodał.

Od wybuchu wojny Wołodymyr Zełenski odbył tylko jedną podróż zagraniczną. Tuż przed Bożym Narodzeniem poleciał do USA. W drodze powrotnej spotkał się w Rzeszowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Teraz na ukraińskiego przywódcę czeka w Paryżu Olaf Scholz i Emmanuel Macron. Ma tam dotrzeć jeszcze w środę wieczorem (8 lutego).

