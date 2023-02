Zapadł wyrok w sprawie Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz skazany na 8 lat więzienia

Andrzej Poczobut przebywa za kratami od marca 2021 roku. Reżim próbował go nakłonić do wyjazdu z Białorusi, ale działacz polskiej mniejszości odmówił. Nie zgodził się też na wysłanie prośby o ułaskawienie do dyktatora Aleksandra Łukaszenki.

REKLAMA

Za rzekome "podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do nakładania sankcji na Białoruś" groziło mu do 12 lat więzienia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Były konsul RP w Grodnie Jarosław Książek nazwał Andrzeja Poczobuta "człowiekiem niezłomnego charakteru", który wiele wycierpiał, ale "ducha zachował". W ocenie białoruskich opozycjonistów proces działacza Związku Polaków i wyrok skazujący, to elementy represji reżimu łukaszenkowskiego wobec polskiej mniejszości, która nie poddała się indoktrynacji i nie wyrzekła się historii i tradycji przodków.

Więcej o Andrzeju Poczobucie przeczytasz w poniższym tekście:

Andrzej Poczobut - więzień polityczny

Andrzej Poczobut był przetrzymywany w aresztach w Żodzinie, Grodnie i Mińsku. Odmawiano mu kontaktów z najbliższymi, pozbawiono prawa do korespondencji, a także właściwej opieki medycznej. Jak podawali białoruscy obrońcy praw człowieka, reżimowym służbom nie podobało się, że Andrzej Poczobut w swoich publikacjach nazywał agresją i napaścią na Polskę wkroczenie do naszego kraju w 1939 roku Armii Czerwonej oraz opisywał losy działaczy polskiego podziemia zbrojnego w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, a także występował w obronie polskiej mniejszości na Białorusi.

Władze Polski podejmują działania na rzecz jego uwolnienia, a międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka uznały Polaka za więźnia politycznego.

"Proces Andrzeja Poczobuta, członka władz Związku Polaków na Białorusi, jest elementem zakrojonej na szeroką skalę antypolskiej kampanii prowadzonej przez reżim Alaksandra Łukaszenki od czasu sfałszowanych wyborów w sierpniu 2020 roku" - informowało nas Ministerstwo Spraw Zagranicznych

MSZ podawało, że służby dyplomatyczno-konsularne podejmują aktywne działania, by wspierać Polaków na Białorusi, a zwłaszcza doprowadzić do uwolnienia Poczobuta. Sprawa była też regularnie podnoszona na forach międzynarodowych. Proces w Grodnie odbył się jednak za zamkniętymi drzwiami, a przedstawicielom ambasady RP w Mińsku nie umożliwiono udziału w nim.