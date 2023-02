Trzęsienie ziemi w Turcji. Co jest najbardziej potrzebne poszkodowanym? "Najważniejsze są pieniądze"

Zobacz wideo Polska wysyła do Turcji strażacką grupę ratowniczą, która pomoże przy poszukiwaniu poszkodowanych w trzęsieniu ziemi

Pierwsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło okolice Gaziantep we wczesnych godzinach poniedziałkowych, a kilka godzin później nastąpiło trzęsienie o sile 7,5. We wtorek ziemia znowu się zatrzęsła. Tym razem epicentrum trzęsienia o magnitudzie 5,5 miało znajdować się w centralnej części kraju.

Według oficjalnych danych w Turcji zginęło 6 957 osób, natomiast w Syrii - 2 547. To łącznie ponad 9,5 tys. ofiar. Liczba ta może się zwiększyć, ponieważ wciąż trwają akcje ratunkowe. Lokalne szpitale są przepełnione, część z nich nie nadaje się do użytku ze względu na uszkodzenie konstrukcji budynku lub częściowe zniszczenie. Wiele osób nie może wrócić do swoich domów i śpi pod gołym niebem, a w niektórych częściach Turcji temperatura w nocy spada nawet do -7 stopni Celsjusza.

Trzęsienie ziemi w Turcji Associated Press staff / AP / AP

Turcja. Polscy strażacy uratowali już dziewięć osób spod gruzów

Jak można pomóc poszkodowanym przez trzęsienie ziemi?

Poszkodowanym można pomóc. Turecka ambasada w Warszawie opublikowała listę najpotrzebniejszych rzeczy wraz z podziękowaniami za dotychczasową pomoc. "Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc rzeczową oferowaną z zagranicy w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi, które (...) objęło swoim zasięgiem bardzo rozlegle tereny" - czytamy. Placówka dyplomatyczna podkreśliła, że bardzo ważne jest, aby pomoc odpowiadała faktycznemu zapotrzebowaniu. "Artykuły przekazywane jako darowizny rzeczowe powinny być nieużywane i odpowiednie do warunków zimowych. Prosimy o nieprzekazywanie artykułów używanych" - zaapelowała ambasada.

Oto lista potrzebnych rzeczy:

Odzież:

płaszcze i kurtki,

płaszcze przeciwdeszczowe,

obuwie jesienno-zimowe,

swetry,

spodnie,

rękawiczki,

szaliki,

czapki,

skarpetki, bielizna.

Pozostałe artykuły:

namioty,

łóżka,

materace (do namiotów),

koce,

śpiwory,

gazowe ogrzewacze katalityczne,

grzejniki,

butle gazowe,

termosy,

latarki,

power banki,

agregaty,

konserwy,

żywność dla dzieci,

pieluchy dziecięce,

środki czyszczące,

artykuły higieniczne,

artykuły higieniczne dla kobiet.

Powyższe rzeczy można przynosić do specjalnych punktów:

Wólka Kosowska (woj. mazowieckie): Eacc Centrum Handlowe, ul. Nadrzeczna 7B,

Warszawa: Ośrodek Stowarzyszenia Turkpol, ul. Rakowiecka 34/7,

Rzgów (woj. łódzkie): Ecolines Car, ul. Łódzka 42,

Gdańsk: ul. Nad Stawem 7,

Tuchom (woj. pomorskie): ELIS, ul. Gdyńska 32,

Wrocław: ul. Wita Stwosza 15a/2a,

Kraków: Vera Food, ul. Śnieżna 18,

Niepruszewo (woj. wielkopolskie): NSBC Metal, ul. Świerkowa 4.

W poniższym wpisie można znaleźć również numery do osób, z którymi można się kontaktować w razie pytań:

"Najważniejszą pomocą w tym momencie są pieniądze"

Pamiętajmy, że pomoc musi być przemyślana. Prof. Lucy Easthope, specjalistka w dziedzinie usuwania skutków i odbudowy po klęskach oraz katastrofach, w rozmowie z BBC podkreśliła, że nie możemy przytłoczyć poszkodowanych rzeczami, których nie potrzebują. - Ludzie będą próbowali wysyłać najbardziej nieprzydatne przedmioty na miejsce zdarzenia. Będą wysyłać busy pełne starych swetrów i rzeczy, które uprzątnęli z sypialni - powiedziała doradczyni brytyjskich władz, dodając, że nie tędy droga.

- Najważniejszą pomocą w tym momencie są pieniądze. Istnieją organizacje pozarządowe, organizacje charytatywne i organizacje rządowe, które teraz włączają się, by pomóc. To, czego ci ludzie potrzebują teraz i czego będą potrzebować przez lata, to gotówka - zaznaczyła.

Jak dodała, nie chodzi o to, aby zniszczyć chęć do pomagania w ludziach, ale żeby ta pomoc była przemyślana.

Taką zbiórkę prowadzi m.in. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - wpłacić datek można przez stronę PCPM lub przez Facebooka:

Polskie placówki dyplomatyczne w Turcji apelują o ostrożność

Ambasada Polski w Turcji zaapelowała, by zachować ostrożność i postępować zgodnie z zaleceniami władz miejscowych. W sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających pomocy konsularnej, istnieje możliwość kontaktu z konsulem pod numerem telefonu alarmowego:

w Ankarze: +90 530 469 1261, ankara.wk.dyzurny@msz.gov.pl,

w Stambule: +90 530 469 1881, stambul.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

Jeszcze przed trzęsieniem ziemi Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradzało wszelkich podróży w regiony graniczące z Syrią i Irakiem: okręgi Hatay, Kilis oraz Diyarbakir, Batman, Sirnak, Hakkari. "Na tych terenach odbywają się operacje wojskowe i policyjne, utrzymuje się zagrożenie terroryzmem" - podkreślił MSZ, dodając, że odradza podróże, które nie są konieczne:

do okręgów Gaziantep, Sanliurfa, Mardin i przy granicy z Syrią,

do okręgów Van i Agri przy granicy z Iranem.

"Na pozostałym terytorium Turcji, w tym w popularnych regionach turystycznych, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności" - zaznaczył resort.

Zwróciliśmy się do MSZ z prośbą o przesłanie nowego stanowiska.