Wołodymyr Zełenski z wizytą w Wielkiej Brytanii. "Spotkanie najwyższego ryzyka"

W środę 8 lutego władze Wielkiej Brytanii przekazały, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie z wizytą do tego kraju. Z komunikatu wydanego przez Downing Street wynika, że polityk spotka się z premierem Rishim Sunakiem i wygłosi przemówienie w parlamencie. Będzie to pierwsza jego wizyta w Wielkiej Brytanii od rozpoczęcia wojny w Ukrainie.

Zobacz wideo Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Ministrem Obrony Narodowej Polski, Mariuszem Błaszczakiem

Wołodymyr Zełenski uda się do Wielkiej Brytanii - pierwszy raz od wybuchu wojny

Jak podaje BBC, ostatni raz Zełenski przemawiał do brytyjskich parlamentarzystów w marcu 2022 roku - zrobił to jednak online, łącząc się z Kijowa. Był to wówczas pierwszy raz, gdy prezydent Ukrainy przemawiał w Izbie Gmin.

Z ustaleń BBC wynika też, że Wielka Brytania ogłosi szkolenie sił ukraińskich, które zostanie rozszerzone o treningi dla pilotów myśliwców i żołnierzy piechoty morskiej. - Wizyta prezydenta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii jest świadectwem odwagi, determinacji i walki jego kraju, a także świadectwem nierozerwalnej przyjaźni między naszymi dwoma krajami - powiedział Sunak, którego cytuje "Evening Standard".

To dopiero drugi raz od 24 lutego 2022 roku, gdy prezydent Ukrainy opuścił swój kraj. Wcześniej, 21 grudnia, udał się z jednodniową wizytą do Stanów Zjednoczonych.

Zełenski ma w czwartek udać się do Brukseli

Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że w czwartek 9 lutego Zełenski pojawi się osobiście na szczycie UE w Brukseli. Wydarzenie to miało być utrzymywane do końca w tajemnicy, ale wskutek błędów komunikacyjnych pracowników przewodniczącej PE Roberty Metsoli stało się to wiadomością publiczną. Nieoficjalnie wiadomo, że Zełenski miałby wygłosić przemówienie, a potem wziąć udział w posiedzeniu Rady Europejskiej. Po raz pierwszy prezydent Ukrainy miałby spotkać się osobiście z przywódcami UE.

