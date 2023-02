Syria. Kobieta urodziła córeczkę pod gruzami zawalonego budynku. Jest nagranie z akcji ratunkowej [WIDEO]

Ratownicy z pomocą ciężkiego sprzętu i psów poszukiwawczych przeczesują gruzowiska, by odnaleźć uwięzione w ruinach żywe osoby. Informacje o odnalezieniu kolejnych osób spływają z każdą godziną. Czas jednak nie sprzyja ratownikom, bo w Turcji i w Syrii jest mróz, a osobom uwięzionym w zgliszczach grozi nie tylko odmrożenie, ale i odwodnienie.

Jedną z cudownie uratowanych osób jest dziewczynka, która urodziła się pod gruzami zawalonego budynku. W sieci opublikowano nagranie, na którym widać moment wyciągnięcia noworodka spod gruzów w mieście Jenderes.

W chwili wykonania nagrania dziewczynka ma zaledwie kilka minut. Życia jej matki niestety nie udało się uratować. Kobieta zamarła po porodzie.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. "Nasze domy się zawaliły"

Tysiące osób spędziły ostatnią noc albo w prowizorycznych miasteczkach namiotowych stawianych przez tureckie organizacje, albo pod gołym niebem. - Nasze domy się zawaliły, nie możemy już tam wrócić. Nie jedliśmy nic od rana, nasze dzieci są głodne - mówi jeden z ocalałych.

Namioty stawiane są także w syryjskim Aleppo, które także w ogromnym stopniu ucierpiało w trzęsieniu ziemi. Po syryjskiej stronie pomoc jest jednak bardzo ograniczona. - Drogi zostały zniszczone, musimy więc wymyślać różne sposoby dotarcia do ludzi - mówi przedstawiciel ONZ w Syrii El-Mostafa Benlamlih.

W nocy i rano Turcję nawiedziło nowe trzęsienie ziemi. Wstrząsy miały siłę 5,5 stopnia w skali Richtera. W poniedziałek doszło w sumie do dwóch trzęsień: jedno pojawiło się około 4.30 nad ranem, a drugie około 13.00 i oba miały siłę ponad 7,5 stopnia w skali Richtera. Według tureckich sejsmologów doszło też do co najmniej 130 wstrząsów wtórnych. To prawdopodobnie największy taki kataklizm w Turcji w Syrii od co najmniej kilkuset lat.

Pomoc z całego świata płynie do Turcji i Syrii

Pomoc do Turcji i Syrii wysłało kilkadziesiąt krajów, w tym kilkanaście państw Unii Europejskiej. - Wysyłamy 13 osób, w tym 10 strażaków i trzech lekarzy. Na miejsce lecą też cztery psy - mówi Luiz felipe Sandez z jednej z hiszpańskich organizacji. W Turcji są już też strażacy z Polski.

Cała Unia Europejska wysłała w sumie 10 profesjonalnych zespołów poszukiwawczo-ratunkowych. Ekipy ratowników do Turcji wysłały też Stany Zjednoczone, Izrael i Pakistan.

Znacznie gorsza sytuacja jest w Syrii, gdzie restrykcje oraz trwająca tam od ponad dekady wojna domowa znacznie utrudniają dostarczanie pomocy. Do Syrii przyleciały ekipy ratunkowe z Rosji i Iranu, czyli z krajów, które są sojusznikami miejscowych władz w brutalnej wojnie domowej.

***

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Wpłać przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.