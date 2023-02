Turcję od początku tygodnia nawiedziły trzy trzęsienia ziemi. W poniedziałek (6 lutego) nad ranem doszło do wstrząsu w okolicy miasta Gaziantep na wschodzie Turcji, nieopodal granicy z Syrią, na głębokości 18 kilometrów i magnitudzie 7,7. Po południu zanotowano tam drugie silne trzęsienie, tym razem o magnitudzie 7,6. We wtorek nad ranem doszło do trzeciego, najsłabszego wstrząsu (o magnitudzie 5,3). Jak na razie mówi się, że w kataklizmie zginęło co najmniej 4365 osób.

Trzęsienie ziemi w Turcji

Trzęsienie ziemi w Turcji było jednym z najsilniejszych w tej części świata od co najmniej stu lat. W 1999 roku w Turcji miał miejsce wstrząs o sile 7,4 stopni. Zginęło wówczas ponad 17 tys. osób.

Ze względu na przyczynę trzęsienia ziemi dzielimy na tektoniczne, wulkaniczne, zapadowe i antropogeniczne. Geolog z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, prof. Jerzy Żaba, podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że trzęsienia ziemi w Turcji są zjawiskiem naturalnym, związanym z jej położeniem geograficznym. Obszar ten znajduje się bowiem u zbiegu różnej wielkości płyt tektonicznych. - Płyta afrykańska od milionów lat ma tendencję do przemieszczania się ku północy z szybkością czterech-sześciu centymetrów rocznie - wyjaśnił i dodał, że nauka nie jest w stanie przewidzieć, kiedy i gdzie uaktywnią się dane uskoki.



Trzęsienie ziemi w Turcji. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

Trzęsienia ziemi - gdzie najczęściej występują?

Ze względu na częstotliwość występowania trzęsień ziemi na danym terenie wyróżnia się obszary sejsmiczne, pensejsmiczne i asejsmiczne. Centrum Geozagrożeń podaje, że w przypadku tych pierwszych trzęsienia ziemi są "zjawiskiem niemal codziennym". Wyróżnić tu można przede wszystkim trzy strefy: śródziemnomorską i transazjatycką, strefę rozciągającą się w obrębie grzbietów oceanicznych oraz Rów Afrykański. Jak czytamy, chodzi o "pas ciągnący się na zachód przez Chiny, wzdłuż Himalajów, przez Iran, a następnie na północ i południe od Morza Śródziemnego".

Obszary pensejsmiczne to te, na których silne wstrząsy występują stosunkowo rzadko - jest to między innymi zachodnia i środkowa Europa, a także północno-wschodnia Azja. Obszary asejsmiczne, na których bardzo rzadko spotykane są umiarkowane wstrząsy, to między innymi: Skandynawia, środkowo-zachodnia Rosja, Sahara, północno-wschodnia Kanada, Grenlandia i Brazylia. Także w Polsce trzęsienia ziemi są stosunkowo rzadkie i osiągają niewielką intensywność.

Turcja. Spod gruzów słychać krzyki. "Wołają: 'Ratuj nas', ale nie możemy"

Najsilniejsze trzęsienie ziemi w historii

W 2016 roku, niedługo po trzęsieniu ziemi w środkowych Włoszech, BIQdata "Wyborczej" podała, że najsilniejsze trzęsienie ziemi w historii (9,5 w skali Richtera) miało miejsce 22 maja 1960 roku w Valdivii na południu Chile. Portal podkreślił, że siła, z którą zatrzęsła się wówczas ziemia, była 15 razy większa niż ta, która w 2011 roku wywołała tsunami i katastrofę elektrowni atomowej w Fukushimie.

Za trzęsienie ziemi, które pochłonęło najwięcej istnień, uważa się jednak to z 1556 roku z Shaanxi w Chinach. Magnituda wyniosła wówczas ok. 8, liczbę ofiar szacuje się na 830 tys. osób. Na drugim miejscu, i pierwszym w nowożytnej historii, plasuje się trzęsienie ziemi (o magnitudzie 7), które w 2010 roku nawiedziło Haiti. Zginęło wówczas 316 tys. osób.

***

