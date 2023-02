Kolejne potężne trzęsienie ziemi w Turcji. "Konieczna będzie duża pomoc"

Zobacz wideo Trzęsienie ziemi w Chorwacji. Miasto Petrinja zostało zrujnowane

Do kolejnego silnego trzęsienia ziemi doszło po godz. 11:00 polskiego czasu - około ośmiu godzin po pierwszym. Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne przekazało, że odnotowano wstrząs o magnitudzie 7,6 około 100 km na północ od epicentrum nocnego trzęsienia ziemi, w rejonie Elbistanu. "Konieczna będzie duża pomoc" - podkreśliło EMSC.

Miejscowi sejsmolodzy podkreślają, że nie były to wstrząsy wtórne, których po pierwszym trzęsieniu zanotowano w Turcji i w Syrii ponad 40, ale nowe trzęsienie ziemi.

Jedna z telewizji prowadziła właśnie transmisję, kiedy runął budynek:

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ponad tysiąc osób zginęło

Po godzinie 4:00 rano w poniedziałek na południu Turcji doszło do wstrząsu o magnitudzie 7,9, na głębokości prawie 18 kilometrów. Po nim nastąpiło wiele wstrząsów wtórnych. Jeden z nich miał magnitudę 6,7. Turecka agencja do spraw sytuacji nadzwyczajnych ogłosiła 4 stopień alarmu, co oznacza między innymi apel o pomoc międzynarodową.

Recep Tayyip Erdogan poinformował, że pomoc Ankarze zaoferowało 45 krajów, w tym Polska, z której do Turcji wyleci w poniedziałek zespół 76 strażaków. Turecki prezydent powiedział, że jest to największy kataklizm w tym kraju od 1939 roku.

W porannym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii zginęło co najmniej 1604 osób (w Syrii zginęło 590 osób, w Turcji - 1014), a ponad 6,5 tys. osób zostało rannych (dane te są aktualizowane przez władze). Trwa akcja ratunkowa, spod gruzów wyciągani są ludzie. Szpitale są przepełnione, niektóre trzeba było ewakuować, gdyż wstrząsy naruszyły konstrukcję budynków. W 10 tureckich prowincjach na tydzień zamknięto szkoły. Nieczynne są lotniska w kilku miastach, w tym w Gaziantep i Hatay.

Było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w tej części świata od co najmniej stu lat. Do poprzedniego potężnego wstrząsu o magnitudzie 7,4 doszło w Turcji w 1999 roku. Zginęło wówczas ponad 17 tysięcy ludzi, w tym około tysiąca w samym Stambule.

