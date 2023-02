Władze Chin przyznały się do kolejnego balonu, który w miniony piątek został zauważony nad terytorium Kolumbii. Rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning potwierdziła, że ten balon również należy do Chin. Według chińskiego resortu ma on służyć do zbierania danych meteorologicznych, a z powodu silnych prądów powietrznych miał zboczył z kursu.

- Balon dokonał niezamierzonego wejścia w przestrzeń powietrzną krajów Ameryki Łacińskiej - mówiła w poniedziałek Mao Ning, cytowana za Agencją Bloomberga. Podkreśliła, że balon ma ograniczone możliwości samosterowania i zapewniła, iż służy wyłącznie do celów cywilnych.

Nawiązując do balonu, który został strącony w sobotę u wybrzeży Karoliny Południowej przez Amerykanów, mówiła, że był to "pojedynczy przypadek". Podczas konferencji dziennikarze zapytali rzeczniczkę chińskiego MSZ, dlaczego Chiny straciły kontrolę nad dwoma balonami. Mao Ning odpowiedziała: "Nie wiem, nie jestem ekspertką". Jednak amerykański Departament Obrony ocenił, że był to "kolejny chiński balon szpiegowski".

Władze USA uważają jednak, że są to balony szpiegowskie. Amerykański urzędnik powiedział anonimowo w rozmowie z Agencją Reutera, że w jego ocenie dokładnie sterowano trasą przelotu obiektu. Zauważył, że balon, który został zestrzelony w sobotę, wkroczył 28 stycznia w przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych na północ od Wysp Aleuckich na Alasce, a następnie zachowywał się w sposób nieoczekiwany - zamiast zmierzać w kierunku północnym "zatrzymał się" nad Kanadą, zmienił kurs i ponownie pojawił się nad USA - tym razem nad stanem Idaho. W kolejnych dniach pokonywał kolejne stany, aż 5 lutego dotarł nad wschodnie wybrzeże.

Tak wyglądał lot chińskiego balonu AP

Podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości, ale tym razem, jak zauważyły amerykańskie władze, chiński balon kierował się w stronę miejsc z krytyczną infrastrukturą oraz baz wojskowych. Obecnie Stany Zjednoczone pracują nad odzyskaniem szczątków chińskiego balonu, którego podejrzewa się o prowadzenie inwigilacji na terytorium USA.