Rosja od początku inwazji, czyli 24 lutego 2022 r., straciła ok. 132 160 żołnierzy - przekazał w codziennym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Aby uzupełnić braki, dowództwo Kremla posiłkuje się wojennymi więźniami. Płeć nie gra roli.

Rosja werbuje kobiety osadzone na okupowanych terenach

Rosyjskie dowództwo werbuje kobiety osadzone w więzieniach na okupowanych terenach Ukrainy - poinformował 4 lutego ukraiński Sztab Generalny. W ciągu tygodnia zaangażowało ok. 50 kobiet z kolonii karnej w mieście Śnieżne w obwodzie donieckim. Zostały wysłane na terytorium Federacji Rosyjskiej na przeszkolenie - czytamy w raporcie. Służyć armii Kremla mają także chłopcy, którzy w tym roku stają się pełnoletni.

Doniesienia nie powinny szokować. We wrześniu 2022 roku mobilizowane były także osoby z niepełnosprawnością, co jest niezgodne nawet z prawem rosyjskim. "Ogłoszono, że szeregowych można rekrutować do 35. roku życia. Wezwania skierowane są do 40-latków" - wypominała caryca rosyjskiej propagandy, Margarita Simonjan.

Putin wyznaczył cel i termin

Ukraińskie władze obawiają się nowej ofensywy ze strony Rosji. Odnotowały wzmożone gromadzenia się sił okupanta na wschodzie. - Przerzucają dodatkowe grupy szturmowe, jednostki, broń i sprzęt wojskowy - przekazał "Kyiv Post" Andrij Czerniak z ukraińskiego wywiadu wojskowego, dodając, że Władimir Putin rozkazał swoim siłom zbrojnym zająć do marca całe obwody doniecki i ługański. Więcej informacji na ten temat w artykule:

