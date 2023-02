Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Turcji i w Syrii. Przedstawiciele obu krajów mówią, że nie żyje co najmniej 600 osób. Wstrząsy doprowadziły do ogromnych zniszczeń. Widać to m.in. na nagraniu udostępnianym przez tureckie media.

