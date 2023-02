Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Polacy pomogą w akcji ratowniczej. Grupa HUSAR gotowa do wyjazdu

Polscy strażacy pojadą do Turcji, by pomóc w akcji ratowniczej. W wyniku trzęsienia ziemi o sile 7,9 stopnia, do którego doszło dziś w nocy, w Turcji i Syrii zginęło ponad 500 osób, a około trzy tysiące zostało rannych.

3 Elifaysenurbay / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl