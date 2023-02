"FT": Kijów otrzymał "bardzo solidne informacje" o kolejnym ataku Rosji. Putin wyznaczył termin

Ukraińskie władze obawiają się nowej ofensywy ze strony Rosji - odnotowały wzmożone gromadzenia się sił rosyjskich na wschodzie. Doradca armii Ukrainy w przekazał "Financial Times", że Kijów otrzymał z Moskwy "bardzo solidne informacje o zamiarze" przeprowadzenia ataku. Wywiad z kolei podkreśla, że Władimir Putin rozkazał swoim siłom zajęcie całych obwodów donieckiego i ługańskiego. Dał im na to czas do marca.

4 AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl