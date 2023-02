Papież nie będzie błagał Putina o pokój. A wojna w Ukrainie "jest ważniejsza, bo jest o niej głośno"

Papież rozmawiał z dziennikarzami w samolocie, w drodze powrotnej z Sudanu Południowego do Rzymu. Towarzyszący mu arcybiskup Canterbury Justin Welby wspomniał o geście, który w 2019 roku wykonał papież - uklęknął przed sudańskimi liderami i błagał ich o pokój.

Jeden z dziennikarzy nawiązał do tego wydarzenia i spytał Franciszka, czy byłby gotów wykonać taki gest przed Władimirem Putinem, gdyby miał szansę się z nim spotkać. - Jestem otwarty na spotkanie z oboma prezydentami - Ukrainy i Rosji. Nie pojechałem do Kijowa, bo nie było możliwości jednoczesnego pojechania do Moskwy. Ale prowadziłem dialog - odpowiedział papież.

- Drugiego dnia wojny poszedłem do rosyjskiej ambasady - chciałem pojechać do Moskwy, żeby rozmawiać z Putinem pod warunkiem, że będzie szansa na negocjacje. Minister Ławrow odpowiedział, że rozważają to, ale stwierdził, że "zobaczymy później". To był gest, o którym myślałem: "Robię to dla niego" [dla Putina - red.]. Ale jeśli chodzi o spotkanie z 2019 roku, to nie wiem, jak to się stało, nie planowałem tego i nie da się powtórzyć zdarzeń, których się nie planowało - to Duch Święty do nich prowadzi - wyjaśniał.

Papież: Są wojny ważniejsze, bo jest o nich głośno

Następnie papież dodał, że myśli też o trwającej od ponad 12 latach wojnie w Syrii, od ponad 10 w Jemenie, myśli też o Mjanmie i biednych Rohindżach, których wyrzucono z ich ojczyzny. - Wszędzie, w Ameryce Łacińskiej... Jak wiele jest tam siedlisk wojny! Tak, są wojny ważniejsze, bo jest o nich głośniej, ale świat jest w nieustającej wojnie i samozniszczeniu. Musimy myśleć poważnie: trwa samozniszczenie. Musimy się zatrzymać, bo jedna bomba pociąga za sobą większe i większe, i nie wiadomo, dokąd zaprowadzi nas eskalacja. Trzeba mieć chłodną głowę.

Zobacz wideo Czy papież Franciszek przyleci do Polski? Szrot: To jest decyzja Ojca Świętego. Prezydent go zaprosił

Arcybiskup Welby powtórzył swoje słowa z wizyty w Ukrainie w grudniu - zakończenie wojny leży w rękach Putina. - Może ją zakończyć, wycofując się, zawieszając broń, a następnie rozpoczynając negocjacje na temat długofalowego porozumienia - powiedział.

Wizyta w Ukrainie? "Jeszcze nie ten moment"

W drugiej połowie stycznia polski kardynał i papieski jałmużnik Konrad Krajewski przekazał, że papież Franciszek nadal bardzo liczy na spotkanie z prezydentem Rosji. Według głowy Stolicy Apostolskiej to właśnie Władimir Putin mógłby zatrzymać wojnę w Ukrainie. - Niestety do tego spotkania nie dochodzi, mimo wysiłków ze strony Watykanu - przekazał kardynał.

Krajewski był też pytany, czy mieszkańcy Ukrainy doczekają się wizyty Franciszka. - Ojciec Święty chce jechać na Ukrainę, ale mówi, że to jeszcze nie jest ten moment. Ma swój sposób patrzenia, swój sposób myślenia - przyznał kardynał.