Rosja. Dzieci w szkole modlą się, zakładają czapki z pomponami i uczą, jak używać karabinów

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z ćwiczeń, w jakich uczestniczą dzieci z klubu ortodoksyjnego "Wielka Drużyna Dymitra Dońskiego". Szkolenia miały zostać przeprowadzone w rosyjskim mieście Kstowo niedaleko Niżnego Nowogrodu w obwodzie niżnonowogrodzkim.

Rosja. Dzieci uczą się, jak używać broni. "Każde szkolenie rozpoczyna się modlitwą"

W klubie "Wielka Drużyna Dymitra Dońskiego" dzieci są szkolone, jak powinny używać broni oraz wykonują ćwiczenia podobne do tych, które są organizowane podczas obozów wojskowych. Zajęcia mają wychować najmłodszych na "patriotów rodzimej ojczyzny" - informuje portal newsnn.ru. "Każde szkolenie rozpoczyna się modlitwą, a czasem nawet nabożeństwem modlitewnym z udziałem wizytującego ojca duchownego. Następnie uczniowie biegają z atrapami karabinów maszynowych, czołgają się po ziemi i ćwiczą pod okrzykiem mentora" - przekazuje portal newsnn.ru.

Nagranie z ćwiczeń pojawiło się na stronie informacyjnej miasta Kstowo w serwisie Telegram. "Nic nadzwyczajnego, po prostu młodzi kstowscy chłopcy w czapkach z pomponami pełzający z 'karabinami maszynowymi' w dłoniach. Tak mija niedziela chłopakom, którzy chodzą do ortodoksyjnego klubu 'Wielka Drużyna Dymitra Dońskiego'. To jest szkolenie wojskowe. W Drużynie mówią, że tak 'wychowują patriotów rodzimej ojczyzny', a każdy trening zaczyna się modlitwą" - przekazano.

Rosja. W Niżnym Nowogrodzie dzieci mają wziąć udział w szkoleniach wojskowych

W szkołach znajdujących się w Niżnym Nowogrodzie władze zamierzają wprowadzić kurs podstawowego szkolenia wojskowego. Rozpocznie się on już we wrześniu 2023 roku. Zdania rodziców dzieci na ten temat są podzielone. Wielu uważa to za niepotrzebne, ponieważ dzieci powinny zdobywać w tym wieku podstawową wiedzę, jednak inni uważają, że w przypadku chłopców rzekomo "to zrobi z nich prawdziwych mężczyzn" - cytuje Rosjan portal newsroom24.ru.

